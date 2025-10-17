Η ανάκληση της BYD αφορά σειρές οχημάτων Tang και Yuan Pro (ηλεκτρικά και υβριδικά), που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2015 και 2022.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD ανακαλεί 115.000 αυτοκίνητα - η μεγαλύτερη ανάκληση στην εγχώρια αγορά της - λόγω ελαττωμάτων στον σχεδιασμό και κινδύνων ασφαλείας που σχετίζονται με την μπαταρία.

Η ανάκληση αφορά σειρές οχημάτων Tang και Yuan Pro (ηλεκτρικά και υβριδικά), που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2015 και 2022.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 44.500 μονάδες της σειράς Tang θα ανακληθούν λόγω ελαττωματικού ελεγκτή κινητήρα κίνησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση της πλακέτας κυκλώματος και να προκαλέσει απώλεια ηλεκτρικής ισχύος.

Ανακαλούνται επίσης περίπου 71.200 αυτοκίνητα της σειράς Yuan Pro λόγω ελαττώματος στη στεγανοποίηση μπαταρίας, που μπορεί να επιτρέψει την είσοδο νερού στην μπαταρία, σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνοντας την ισχύ εξόδου.

Η Κίνα κυριαρχεί στην παγκόσμια βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων (EV), εν μέρει χάρη στις γενναιόδωρες κρατικές επιδοτήσεις, καθώς και στο γεγονός ότι επένδυσε στην ηλεκτροκίνηση πολύ πριν από τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της.

