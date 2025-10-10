Οι δυο ναυαρχίδες της Renault, πάτησαν τελευταία τους τροχούς τους στη χώρα μας, κι εμείς σπεύσαμε να μάθουμε ότι πρέπει να γνωρίζετε γι' αυτές.

Με μεγάλη προσέλευση δημοσιογράφων πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα η πανελλήνια παρουσίαση των νέων Renault Rafale και Renault Austral, δύο μοντέλων που σηματοδοτούν τη νέα εποχή της γαλλικής μάρκας στην κατηγορία των υβριδικών SUV και Crossover.

Η εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, αποτέλεσε ταυτόχρονα πλατφόρμα για την παρουσίαση των πιο προηγμένων τεχνολογιών υβριδικής κίνησης που διαθέτει σήμερα ο όμιλος Renault.





Το νέο Renault Rafale, που βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας SUV, ξεχωρίζει για τη δυναμική σχεδίαση, την premium εκτέλεση, αλλά κυρίως και για την υψηλή τεχνολογική του αναβάθμιση, δίνοντας έμφαση στις επιδόσεις (0-100 χλμ./ώρα σε 6,4''), την μεγάλη συνολική αυτονομία καθώς επίσης και την περιορισμένη κατανάλωση. Με έντονες αεροδυναμικές γραμμές, φαρδύ πίσω μέρος και χαρακτηριστική φωτιστική υπογραφή, συνδυάζει την κομψότητα με την επιβλητική παρουσία στο δρόμο. Στο εσωτερικό, η Renault προσφέρει πλήρως ψηφιακή εμπειρία με οθόνη αφής 12,3 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων και προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας. Τεχνικά, το Rafale κάνει εξαρχής την διαφορά, αφού προσφέρεται με ένα υπερσύγχρονο plug in hybrid υβριδικό σύνολο, με συνδυαστική ισχύ 300 PS και δυνατότητα ηλεκτρικής αυτονομίας έως 97 χιλιόμετρα παρακαλώ, μειώνοντας έτσι σημαντικά την κατανάλωση αλλά και τις εκπομπές CO₂.





Το Renault Austral από την άλλη, ενισχύει τη μεσαία κατηγορία SUV της μάρκας, συνδυάζοντας μοντέρνο κομψό design, ευρυχωρία και πρακτικότητα. Το εσωτερικό διαθέτει εργονομικά καθίσματα, υψηλή ηχομόνωση και οθόνη αφής έως 12,3 ιντσών, ενώ η πλατφόρμα CMF-EV εξασφαλίζει ομαλή οδήγηση και δυναμική συμπεριφορά. Το Austral προσφέρεται με ήπιες αλλά και πλήρως υβριδικές εκδόσεις, E-TECH 160 PS και E-TECH 200 PS αντίστοιχα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, τόσο για καθημερινή οδήγηση στην πόλη, όσο και για την αντίστοιχη στα ταξίδια.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης στη Γλυφάδα, αποτέλεσε η εκτενής παρουσίαση της υβριδικής τεχνολογίας E-TECH Hybrid και Plug-in Hybrid, η οποία ενσωματώνεται στα δυο νέα γαλλικά μοντέλα. Η τεχνολογία αυτή συνδυάζει κινητήρες βενζίνης με ηλεκτρικά μοτέρ και εξελιγμένες μπαταρίες, προσφέροντας εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου, μειωμένες εκπομπές CO₂ και άμεση απόκριση στο πάτημα του γκαζιού. Η Renault τόνισε τη δυνατότητα αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης σε καθημερινές συνθήκες, επιτρέποντας έως και δεκάδες χιλιόμετρα χωρίς κατανάλωση βενζίνης.



Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μοντέλα, να εξερευνήσουν τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και να ενημερωθούν για την τεχνολογική φιλοσοφία πίσω από την εξέλιξη των υβριδικών κινητήρων Renault. Με τα νέα Rafale και Austral, η Renault στέλνει ισχυρό μήνυμα για το μέλλον των SUV στην ελληνική αγορά, ενώ η E-TECH τεχνολογία, αναδεικνύει τον δρόμο της γαλλικής μάρκας προς την βιώσιμη ηλεκτροκίνηση και την οικολογική συνείδηση.

ΤΙΜΕΣ:

RENAULT AUSTRAL

MHEV HYBRID 160 AUTO από €34.900

FULL HYBRID E-TECH 200 από €42.000

RENAULT RAFALE

HYPER HYBRID E-TECH 4x4 300 από €51.800