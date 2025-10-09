Αντίστροφη μέτρηση για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις οχημάτων, το πλαίσιο ελέγχου και πώς θα επιβάλλονται τα πρόστιμα.

Ξεκινά ηλεκτρονικό «σαφάρι» για την εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν παράνομα, με στόχο την πάταξη των ανασφάλιστων ΙΧ, των οχημάτων χωρίς ΚΤΕΟ και εκείνων που έχουν δηλωθεί σε ακινησία αλλά κινούνται κανονικά στους δρόμους.

Σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση, οι διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται αυτόματα κάθε έξι μήνες, ξεκινώντας από φέτος για τα οχήματα που δεν έχουν ασφάλεια ή δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Από το 2026 οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ.

Πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για ανασφάλιστα, ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη

Τα πρόστιμα για παραβάσεις θα είναι τσουχτερά: έως 1.000 ευρώ για βαρέα οχήματα και λεωφορεία, 500 ευρώ για επιβατικά και 250 ευρώ για δίκυκλα. Τα πρόστιμα για ΚΤΕΟ φτάνουν τα 400 ευρώ, ενώ για μη πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας επιβάλλεται το σύνολο των οφειλών με προσαυξήσεις έως και 100%.

Οι ιδιοκτήτες θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω email, SMS ή gov.gr wallet και θα έχουν τη δυνατότητα ένστασης εντός 10 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και αφαιρούνται άμεσα πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας μέχρι την τακτοποίηση της παράβασης.

Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί στοιχεία από ΑΑΔΕ, Υπουργείο Υποδομών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλα αρμόδια όργανα, με στόχο να εντοπίζονται αυτομάτως τα παραβάτες και να μειωθεί η επικίνδυνη κυκλοφορία ανασφάλιστων και ακατάλληλων οχημάτων στους δρόμους.