Η Audi φέρνει στην ελληνική αγορά τη νέα γενιά του Q3, ενός μοντέλου που έχει εδραιωθεί στην premium κατηγορία των compact SUV, συνδυάζοντας κύρος, τεχνολογία αιχμής, δυναμική σχεδίαση και πρακτικότητα. Το νέο Q3 εμφανίζεται πιο «ώριμο», με σαφώς πιο έντονη σχεδιαστική ταυτότητα και με πλήρη αναβάθμιση σε κάθε επίπεδο, από τους κινητήρες έως τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Σχεδιαστικά, η νέα γενιά υιοθετεί τις αιχμηρές γραμμές που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα μοντέλα της Audi, με μεγάλη εξαγωνική μάσκα Singleframe, στενά φωτιστικά σώματα με τεχνολογία LED και πιο μυώδεις αναλογίες που τονίζουν τον SUV χαρακτήρα του. Η αύξηση στις διαστάσεις –ιδίως στο μεταξόνιο– δίνει στο αυτοκίνητο πιο δυναμική εικόνα αλλά και καλύτερη εκμετάλλευση εσωτερικών χώρων. Το προφίλ δείχνει πιο αεροδυναμικό, ενώ στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα φωτιστικά σώματα σε οριζόντια διάταξη και ο τονισμένος προφυλακτήρας.

Στο εσωτερικό, το νέο Q3 ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία με μια καμπίνα που συνδυάζει premium υλικά με ψηφιακές τεχνολογίες. Ο πίνακας οργάνων είναι πλήρως ψηφιακός, χάρη στο Audi Virtual Cockpit, ενώ η κεντρική οθόνη αφής με το σύστημα MMI προσφέρει αναβαθμισμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και πλοήγησης. Η διάταξη του ταμπλό δίνει έμφαση στον οδηγό, με καθαρές γραμμές και εργονομικά τοποθετημένα χειριστήρια. Παράλληλα, η αύξηση του μεταξονίου βελτιώνει σημαντικά την ευρυχωρία, ιδιαίτερα για τους πίσω επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών αγγίζει πλέον τα 530 λίτρα, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 1.525 λίτρα με αναδίπλωση καθισμάτων.

Σε επίπεδο τεχνολογίας, η Audi εξοπλίζει το νέο Q3 με πληθώρα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης, όπως προσαρμοζόμενο cruise control, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και υποβοήθηση στάθμευσης. Όλα αυτά εντάσσονται στη φιλοσοφία της μάρκας να προσφέρει κορυφαία ασφάλεια σε συνδυασμό με άνεση και ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει σύγχρονες επιλογές βενζίνης και πετρελαίου με turbo και ήπια υβριδική τεχνολογία, που συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη S tronic. Διαθέσιμες είναι επίσης εκδόσεις με το σύστημα τετρακίνησης quattro, για όσους αναζητούν επιπλέον πρόσφυση και σπορτίφ οδική αίσθηση. Η ισχύς ξεκινά από τους 150 ίππους (1.5 TFSI Hybrid) και φτάνει έως τους 272 ίππους (plug-in υβριδική Q3 e-hybrid), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων.

Με το νέο Q3, η Audi στοχεύει να προσελκύσει τόσο νεανικό κοινό που αναζητά premium στιλ και τεχνολογία, όσο και οικογένειες που θέλουν ευρυχωρία και ευελιξία σε compact διαστάσεις. Η συνολική αναβάθμιση το καθιστά ένα από τα πιο ολοκληρωμένα C-SUV της κατηγορίας, έτοιμο να ανταγωνιστεί μοντέλα όπως η BMW X1, η Mercedes GLA και το Volvo XC40.

Στην ελληνική αγορά, το νέο Audi Q3 είναι ήδη διαθέσιμο, με αρχική τιμή αγοράς από 41.980 ευρώ, για την έκδοση με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον (1.5 TFSI Hybrid) των 150 ίππων.

Συνοπτικά, οι τιμές του νέου Audi Q3 ανά έκδοση:

Q3 SUV Advanced TFSI Hybrid S tronic Βενζίνη MHEV 150 PS 41.980

Q3 SUV Advanced TDI S tronic Diesel 150 PS 49.980

Q3 SUV Advanced e-hybrid S tronic Plug-in Hybrid 272 PS 50.980

Q3 Sportback Advanced TFSI Hybrid S tronic MHEV 150 PS 43.980

Q3 Sportback Advanced TDI S tronic Diesel 150 PS 51.980

Q3 Sportback Advanced e-hybrid S tronic Plug-in Hybrid 272 PS 52.580