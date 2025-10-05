Η Nissan Skills Academy αποτελεί συνέχεια του Nissan Skills Foundation, που λειτουργεί εδώ και μια δεκαετία και έχει στόχο να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον των παιδιών ηλικίας 9-16 ετών για τις επιστήμες STEM

Οι πρώτοι μαθητές της νέας Nissan Skills Academy ξεκίνησαν επίσημα την πρακτική τους στο εργοστάσιο του Sunderland, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος δύο ετών που συνδυάζει τη θεωρία της αίθουσας διδασκαλίας με την πράξη ενός υπερσύγχρονου εργοστασίου.

Η ομάδα των 12 μαθητών παρακολούθησε το πρόγραμμα Level Two Engineering στο City Campus του Sunderland College, όπου εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές δεξιότητες παραγωγής μέσα από το πρόγραμμα του κολλεγίου και την καθοδήγηση των ομάδων διδασκαλίας της Nissan. Οι μαθητές από το St Wilfrid’s R.C. College, απέκτησαν όλοι την πιστοποίηση, ενώ πέντε από αυτούς ξεκίνησαν άμεσα την πρακτική τους στη Nissan. Οι υπόλοιποι θα προχωρήσουν είτε σε προγράμματα πανεπιστημιακής προετοιμασίας είτε σε επαγγελματικά προγράμματα στον κλάδο του Engineering.

Η Claire Jones, Head of Skills στη Nissan Sunderland, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι και ενθουσιασμένοι που βλέπουμε αυτούς τους μαθητές να ξεκινούν την καριέρα τους στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να γεφυρώνει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία – και η επιτυχία αυτής της ομάδας ταλαντούχων νέων αποδεικνύει ότι ο στόχος επιτυγχάνεται. Εντάσσονται σε μια σημαντική και συναρπαστική περίοδο για το εργοστάσιό μας, και κάποιοι θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν για το νέο Nissan LEAF που θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε τα ταλέντα του μέλλοντος και να προωθήσουμε την εκπαίδευση STEM, προσφέροντας στη νέα γενιά τις δεξιότητες που χρειάζονται για να οδηγήσουν το ηλεκτροκίνητο μέλλον, μέσα από έργα όπως το νέο LEAF και το πρωτοποριακό μας έργο EV36ZERO».

Η Nissan Skills Academy προετοιμάζεται να υποδεχθεί την τρίτη ομάδα 10 μαθητών, ενώ υποστηρίζει και τη δεύτερη ομάδα στην τελική τους χρονιά σπουδών. Και οι δύο ομάδες συμμετέχουν σε πρακτική εκπαίδευση, με στόχο να εξασφαλίσουν μια θέση πρακτικής άσκησης στη Nissan μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αναπτυγμένο από τη Nissan σε συνεργασία με το Sunderland College και το Bishop Chadwick Catholic Education Trust, η Nissan Skills Academy προσφέρει σε νέους μαθητές (14–16 ετών) την ευκαιρία να αποκτήσουν πιστοποίηση στη μηχανική και παράλληλα, πρακτική εμπειρία στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Ellen Thinnesen, CEO του οργανισμού Education Partnership North East, στον οποίο ανήκει και το Sunderland College, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα της πρώτης ομάδας της Nissan Skills Academy – μια ομάδα νέων που διαμορφώνει το μέλλον της μηχανικής και της καινοτομίας. Η επιτυχία τους αποδεικνύει την αξία της συνεργασίας μας με τη Nissan και το Bishop Chadwick Catholic Education Trust, καθώς και τη δύναμη της πρακτικής εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών του κλάδου. Η Nissan Skills Academy αποτελεί μια εξαιρετική συνεργασία που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην εκπαίδευση και το χώρο της εργασίας, προσφέροντας στους νέους τις δεξιότητες και την εμπειρία που χρειάζονται για να πετύχουν στον κλάδο της μηχανικής».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Brendan Tapping, CEO του Bishop Chadwick Catholic Education Trust, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τη Nissan και το Sunderland College. Το γεγονός ότι πέντε μαθητές μας από το St Wilfrid’s ξεκινούν πρακτική άσκηση στη Nissan, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν τις σπουδές τους, αποδεικνύει την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας, ανοίγοντας δρόμους για επαγγελματική σταδιοδρομία ή περαιτέρω εκπαίδευση στους μαθητές μας».

Το City Campus του Sunderland College έχει υποβληθεί σε ανακαίνιση αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών, περιλαμβάνοντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό κέντρο, εγκαταστάσεις για ρομποτική, καθώς και ένα κέντρο τεχνικής εκπαίδευσης αυτοκινήτων με σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Nissan Skills Academy αποτελεί συνέχεια του Nissan Skills Foundation, που λειτουργεί εδώ και μια δεκαετία και έχει στόχο να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον των παιδιών ηλικίας 9-16 ετών για τις επιστήμες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και την καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία. Φέτος, η Nissan ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος, διπλασιάζοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων ώστε να φτάνει έως και 16.000 νέους μαθητές ετησίως.