Ιδού το νέο Renault Clio! Τι πρέπει να ξέρετε

Η νέα (6η) γενιά του Clio παρουσιάστηκε επίσημα στο Μόναχο, διαθέτει ξεχωριστό στυλ καθώς και στοιχεία από μεγαλύτερα μοντέλα, ενώ, αναμένεται να λανσαριστεί στη χώρα μας εντός του 2026.

Εξωτερικά έχουμε να κάνουμε με μια εντελώς νέα φόρμα, που εναρμονίζεται με τα σχεδιαστικά πρότυπα των μεγαλύτερων και ακριβότερων “αδελφών” του. Το αμάξωμα του, δείχνει και είναι μεγαλύτερο από την προηγούμενη γενιά, με το συνολικό μήκος να φτάνει πλέον στα 4,12 μ., αντίστοιχα με μεγαλύτερους προβόλους και πλάτος αυξημένο κατά 39 χλστ. Το ύψος φτάνει στο 1,45 μ. (αυξημένο μόνο κατα 11 χλστ.).

Η αεροδυναμική σιλουέτα του νέου Clio αλλά και οι εναλλαγές μεταξύ κοίλων και κυρτών σχημάτων, είναι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που προσδίδουν δυναμισμό στο αμάξωμά του. Εκ πρώτης όψεως πάντως μας αρέσει, αν και απομένει να το δούμε από κοντά προκειμένου να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Στο εσωτερικό τώρα, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ποιότητα, όπως αναμενόταν δηλαδή, ενώ, σε πολλά σημεία της καμπίνας έχουν χρησιμοποιηθεί συνειδητά ανακυκλωμένα υλικά. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται μία διπλή οθόνη σχήματος V με σύστημα πολυμέσων OpenR Link και ενσωματωμένες λειτουργίες της Google, (πρόκειται για το πρώτο μοντέλο στην κατηγορία με παρόμοια συστήματα), καθώς και πλήθος τεχνολογικών χαρακτηριστικών, μεταξύ των οποίων έως και 29 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), τα οποία αναβαθμίζουν και τοποθετούν το Clio στα όρια της ανώτερης κατηγορίας.

Το ταμπλό διαθέτει όπως είπαμε μία διπλή οθόνη σχήματος V 10,1 ιντσών (ανάλογα με την έκδοση), με την κεντρική οθόνη να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το μικρής διαμέτρου τιμόνι προέρχεται από μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Ενσωματώνει, επίσης, το πλήκτρο Multi-Sense που παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης, με το καθένα να διαθέτει και συγκεκριμένο φωτισμό για το εσωτερικό.

Η νέα “μούσα” της Renault, διαθέτει το νέο full hybrid κινητήριο σύνολο 1,8 λίτρων E-Tech 160 ίππων, το οποίο είναι ισχυρότερο αλλά και πιο οικονομικό σε σχέση με πριν, καθώς επιτυγχάνει εκπομπές CO2 που δεν ξεπερνούν τα 89g/km, τιμή ρεκόρ για την κατηγορία, και μέση κατανάλωση καυσίμου μόλις 3,9 λίτρα/100km.

Στις υπόλοιπες επιλογές κινητήρων του νέου Clio, συμπεριλαμβάνονται επίσης και εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης ή bi-fuel με LPG (βενζίνη-υγραέριο με 120 ίππους). Η ισχύς των κινητήρων που απαρτίζουν την γκάμα του νέου Clio, κυμαίνεται από 115 έως 160 ίππους, με σκοπό να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του ικανού πλαισίου (πλατφόρμα CMF-B), καθώς επίσης και των φαρδύτερων μετατροχίων συγκριτικά με το παρελθόν. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, το επόμενο διάστημα αναμένεται να μάθουμε ακόμη περισσότερα, για το γαλλικό υπερμίνι που αναμένεται να κλέψει την μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις.