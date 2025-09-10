Games
Κάτω από 30.000 ευρώ το SUV της Volvo

Κάτω από 30.000 ευρώ το SUV της Volvo
Volvo EX30 από €29.900 και όλα τα ηλεκτρικά Volvo με συνολικό όφελος έως €10.000.

Η Volvo στηρίζει έμπρακτα τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, παρέχοντας τις κορυφαίες ηλεκτρικές προτάσεις και ισχυρό κίνητρο για την επιλογή τους.

Οι διαρκώς αυξανόμενοι φίλοι της ηλεκτροκίνησης μπορούν τώρα να αποκτήσουν το μεγάλο μικρό SUV EX30 από μόλις €29.900 και όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo με συνολικό όφελος έως €10.000, συνδυάζοντας την Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo και την επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά.

Η Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo ανέρχεται σε έως €7.000. Είναι μία πρωτοβουλία ανεξάρτητη από την κρατική ενίσχυση, αφορά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, παρέχεται άμεσα και εφαρμόζεται σε όλη την γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Volvo. Συνδυάζοντάς τη με την επιδότηση €3.000 του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, που βρίσκεται σε ισχύ, οι αγοραστές μπορούν να αποκομίσουν συνολικό όφελος έως €10.000.

323375_Volvo_EC40_f6763.jpg

Η Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo σηματοδοτεί την αταλάντευτη προσήλωση της Volvo στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και υπερκαλύπτει το ποσό μείωσης στην επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά (από €9.000 προηγουμένως, σε €3.000 τώρα), ώστε ο πελάτης Volvo να είναι πάντα κερδισμένος.

Τα ασυναγώνιστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της σουηδικής εταιρείας συνδυάζουν κορυφαία τεχνολογία, συναρπαστικές επιδόσεις, εξαιρετικά οικονομική λειτουργία, μεγάλη αυτονομία και σύντομους χρόνους φόρτισης. Φυσικά φέρουν στον πυρήνα τους την κορυφαία ασφάλεια και την αξιοπιστία της Volvo και καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, προσφέροντας απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, διαισθητικό χειρισμό και μοναδικό σκανδιναβικό design, εστιασμένο στις λειτουργικές λύσεις.

318775_Volvo_EX30_Vapour_Grey_Exterior_f0dbc.jpg

Ξεκινώντας από €29.900, με συνδυασμό της επιδότησης Volvo και της κρατικής ενίσχυσης, το Volvo EX30 είναι μια premium ηλεκτροκίνητη πρόταση χωρίς συναγωνισμό, όπως δείχνει η τεράστια επιτυχία του στις πωλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συνολικά, η απόλυτη επιλογή σε αυτό το επίπεδο τιμής.

Εξίσου ελκυστικές επιλογές είναι και τα μοντέλα της σειράς 40: το compact SUV Volvo ΕΧ40 διατίθεται από €39.712 και το crossover Volvo ΕC40 από €46.848.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από τους Επίσημους Διανομείς Volvo και μέσω του www.volvocars.gr.

