Auto - Moto

Τι οδηγούν τα «αστέρια» του Ολυμπιακού;

Τι οδηγούν τα «αστέρια» του Ολυμπιακού;
Οι νέες μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι έτοιμες να κερδίσουν τις εντυπώσεις μέσα στο γήπεδο, στο υψηλότερο μάλιστα επίπεδο, ενώ με το «καλημέρα» τράβηξαν τα βλέμματα και στο…δρόμο.

Οι Ντανιέλ Ποντένσε, Γκουστάβο Μάνσα και Μέχντι Ταρέμι έχουν ήδη επιλέξει να κινούνται με αυτοκίνητα που εκπέμπουν δυναμισμό, στιβαρότητα και προηγμένη τεχνολογία. Πρόκειται για τα νέα SUV της Opel, Grandland και Frontera.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε, γνωστός για την εκρηκτικότητα και την ταχύτητά του, βρήκε στο Opel Grandland την ίδια αίσθηση επιδόσεων και σιγουριάς που τον διακρίνει στο χορτάρι. Η άνεση των Intelli-Seats και οι κορυφαίες τεχνολογίες του Grandland ταιριάζουν στο καθημερινό του πρόγραμμα, από τις προπονήσεις μέχρι τις οικογενειακές του στιγμές.

Ο Γκουστάβο Μάνσα, με το νεανικό του πάθος και την ενέργεια που φέρνει στην ομάδα, ταυτίζεται με το Opel Grandland. Ένα SUV που του χαρίζει την αίσθηση ασφάλειας και δύναμης που χρειάζεται τόσο στην καθημερινότητά του όσο και στις μεγάλες στιγμές στο γήπεδο.

Opel-Taremi_fa550.jpg

Ο Μέχντι Ταρέμι, ένας από τους πιο έμπειρους επιθετικούς στην Ευρώπη, εκτιμά την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δύναμη. Με το Opel Frontera απολαμβάνει premium τεχνολογία, ευελιξία και τον χώρο που χρειάζεται ένας αθλητής υψηλών απαιτήσεων.

Η Opel στηρίζει σταθερά τον Ολυμπιακό και τους ποδοσφαιριστές του, προσφέροντάς τους οχήματα που αντικατοπτρίζουν το πάθος για κορυφή, την τεχνολογική πρωτοπορία και την καθημερινή αξιοπιστία.

Με το βλέμμα στην πιο σπουδαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League, τα νέα αποκτήματα του Θρύλου επιθυμούν να μετακινούνται με ασφάλεια αλλά και άνεση, προκειμένου να μην αποσπάται η προσοχή τους από τις πολύ σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις που ακολουθούν. Καλή επιτυχία στον νταμπλούχο της χώρας μας. Την ομάδα που κουβαλά στις πλάτες της την ποδοσφαιρική Ελλάδα!

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

