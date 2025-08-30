Skoda: Νέο υπερσύγχρονο βαφείο στο εργοστάσιο της Mladá Boleslav με στόχο την παραγωγή του μέλλοντος

Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 118.000 τ.μ.

Η Skoda Auto θέτει τα θεμέλια για ένα νέο, υπερσύγχρονο βαφείο στο βασικό της εργοστάσιο στην Τσεχία, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα προς την ευφυή, βιώσιμη παραγωγή.

Η νέα εγκατάσταση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2029, με δυναμικότητα βαφής έως και 1.600 οχημάτων ημερησίως. Σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες υποδομές, η συνολική δυναμικότητα θα φτάσει τα 2.600 οχήματα την ημέρα.

Η νέα μονάδα ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής, με ρομποτικά συστήματα, υψηλό αυτοματισμό και δυνατότητα βαφής τόσο ηλεκτρικών όσο και θερμικών μοντέλων στην ίδια γραμμή. Παράλληλα, εισάγονται νέοι τύποι βαφής, ματ φινιρίσματα και εφαρμογές διχρωμίας, ενισχύοντας την παραγωγική ευελιξία και την αισθητική ποιότητα.

Με φούρνους επεξεργασίας νέας γενιάς και συνδυασμένη παροχή ενέργειας από βιοαέριο και ηλεκτρισμό, το νέο βαφείο μειώνει τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και CO₂ έως 28%, συμβάλλοντας στον στόχο της Skoda για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2030. Ο Andreas Dick, Μέλος του Δ.Σ. της Skoda Auto, δήλωσε: «Η νέα εγκατάσταση αναβαθμίζει τις παραγωγικές μας δυνατότητες και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς εντός του Volkswagen Group, χάρη στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και στην υψηλή περιβαλλοντική της απόδοση».

Το νέο κτίριο, συνολικής έκτασης 118.000 τ.μ., θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα μονάδα του 1996, προσφέροντας βέλτιστες συνθήκες για την επεξεργασία επιφανειών αμαξώματος, με υψηλή ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Η διαδικασία βαφής περιλαμβάνει πολλαπλές καινοτομίες, όπως η άμεση εφαρμογή βασικού χρώματος χωρίς ενδιάμεσο ψήσιμο, μειώνοντας τους χρόνους βαφής και την ενεργειακή κατανάλωση χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα.

Η νέα επένδυση αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής μετασχηματισμού της Skoda Auto, ενισχύοντας την παραγωγική της βάση και την πορεία της προς τη βιώσιμη κινητικότητα.