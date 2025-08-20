Games
Η Mazda παρουσιάζει το ανανεωμένο Mazda3!
Η Mazda ανακοίνωσε την ανανεωμένη έκδοση τoυ μοντέλου Mazda3, με αναβαθμίσεις στις επιδόσεις, τη συνδεσιμότητα και την άνεση. Το μοντέλο διαθέτει πλέον τον προηγμένο κινητήρα 2.0 e-Skyactiv X 186 PS.

Ο κινητήρας 2.0 e-Skyactiv X αποτελεί την αιχμή της γκάμας των κινητήρων της Μάρκας, προσφέροντας 186 PS στις 6.000 σ.α.λ. και 240 Nm ροπής στις 4.000 σ.α.λ. Αυτός ο κινητήρας διαθέτει τη μοναδική τεχνολογία SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition) της Mazda και συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός σπορ βενζινοκινητήρα με την αποδοτικότητα ενός πετρελαιοκινητήρα.

Η Mazda έχει βελτιώσει σημαντικά τα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας και τεχνολογίας για τα Mazda3. Το μοντέλο διαθέτει πλέον την Alexa Voice Assistant* που επιτρέπει τον απρόσκοπτο φωνητικό έλεγχο μέσα στο αυτοκίνητο. Το αναβαθμισμένο σύστημα πλοήγησης παρέχει μεγαλύτερο αριθμό σημείων ενδιαφέροντος online και offline.

Η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη Mazda. Το Mazda3 είναι εξοπλισμένο με τη σουίτα i-Activsense που περιλαμβάνει αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (AEB), έξυπνη υποβοήθηση ταχύτητας (ISA) και υποστήριξη ταξιδιού και κυκλοφορίας (CTS).

Η ειδική έκδοση Nagisa που παρουσιάστηκε το προηγούμενο έτος, θα συνεχιστεί για το Mazda3. Προσφέρει μαύρες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, μαύρο εσωτερικό με πινελιές τερακότα και ηχοσύστημα Bose® για πολυτελή αίσθηση οδήγησης.

*Τα σήματα Amazon, Alexa και άλλα συναφή σήματα, είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Το Amazon Alexa είναι προς το παρόν διαθέσιμο στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Η ρύθμιση της γλώσσας του συστήματος Mazda Connect και της περιοχής κατοικίας πρέπει να ρυθμιστεί σε γλώσσα και χώρα που υποστηρίζεται από το Amazon Alexa.

