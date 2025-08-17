Games
Η Audi ενισχύει την αποδοτικότητα της παραγωγής με Τεχνητή Νοημοσύνη

Πάνω από 100 projects Τεχνητής Νοημοσύνης σε εξέλιξη και εφαρμογή στην παραγωγή.

Αποδοτικότητα, ποιοτική αναβάθμιση και τεχνολογική καινοτομία: η Audi αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) σε κρίσιμους τομείς της επιχείρησης, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της – τόσο στις εσωτερικές διαδικασίες όσο και στην εμπειρία των πελατών με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Η μεγαλύτερη πρόοδος καταγράφεται αυτή τη στιγμή στους τομείς της παραγωγής και των logistics. Εκεί, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης εξοικονομεί χρόνο και κόστος, ενώ – όπως επισημαίνει ο Gerd Walker, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την Παραγωγή και τα Logistics: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός παραγωγικού περιβάλλοντος που είναι πιο αποδοτικό και οικονομικά βιώσιμο, τηρώντας ταυτόχρονα τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ενισχύοντας την υποστήριξη προς το ανθρώπινο δυναμικό. Γι’ αυτό επενδύουμε συστηματικά στην ενσωμάτωσή της όπου έχει αξία και δυνατότητα εφαρμογής».

Η Audi υλοποιεί σήμερα περισσότερα από 100 έργα που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, στα εργοστάσιά της. Οι εφαρμογές αυτές
εντάσσονται σταδιακά στις διαδικασίες της σειριακής παραγωγής και επεκτείνονται μεθοδικά. Η παρούσα εστίαση αφορά κυρίως στην υποστήριξη του ποιοτικού ελέγχου, καθώς και τη δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (generative AI).

Επιταχύνεται η μετάβαση προς το 360factory

Η Audi αξιοποιεί στρατηγικά τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγεται καθημερινά στα εργοστάσιά της – με την παραγωγή να αποτελεί τον τομέα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληροφοριών σε όλη την εταιρεία. Ήδη έχουν καταγραφεί εκατοντάδες petabytes, ενώ κάθε ημέρα προστίθενται χιλιάδες gigabytes νέων δεδομένων. Χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η Audi αξιοποιεί τα data με αυξημένη αποτελεσματικότητα, επιταχύνοντας τη μετάβαση προς το 360factory – το πλήρως διασυνδεδεμένο, καινοτόμο και βιώσιμο μοντέλο παραγωγής του μέλλοντος.

“Tender Toucan” project: Εξοικονόμηση χρόνου μέσω generative AI

Η Audi αξιοποιεί πλέον δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (generative AI) 1 για την επεξεργασία και αξιολόγηση προσφορών στο πλαίσιο των διαγωνιστικών της διαδικασιών. Το εργαλείο “Tender Toucan” βασίζεται σε σύνολα τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να δημιουργεί λίστες απαιτήσεων, να εντοπίζει τα σχετικά αποσπάσματα στις προσφορές και να αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο αυτές ανταποκρίνονται. Οι εργαζόμενοι ελέγχουν και συμπληρώνουν το αποτέλεσμα, επιτυγχάνοντας ωστόσο εξοικονόμηση χρόνου που φτάνει έως και το 30% σε σχέση με τη συμβατική διαδικασία.

Το “Tender Toucan” θα αξιοποιηθεί άμεσα και στον σχεδιασμό της σειριακής παραγωγής για συστήματα κίνησης και μπαταρίες υψηλής τάσης, ενώ σχεδιάζεται η επέκτασή του τόσο εντός της Audi όσο και σε άλλα brands του Ομίλου Volkswagen. Παράλληλα, η ανάπτυξή του αποτελεί τη βάση για πολλές ακόμη εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Audi.

Ποιοτικός έλεγχος με Τεχνητή Νοημοσύνη: τα έργα “IRIS” και “WSD”

Μια νέα εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης για την επεξεργασία εικόνας τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία στα εργοστάσια συναρμολόγησης στο Ingolstadt και το Neckarsulm. Το σύστημα “IRIS” χρησιμοποιεί κάμερες για να επαληθεύει αν οι ετικέτες με τεχνικά δεδομένα έχουν τοποθετηθεί σωστά στο όχημα – δηλαδή, με το σωστό περιεχόμενο, στη σωστή γλώσσα, επάνω στο σωστό εξάρτημα και στη σωστή θέση. Έτσι διασφαλίζεται η κανονιστική συμμόρφωση κάθε οχήματος. Οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, ενώ το “IRIS” εξοικονομεί κατά μέσο όρο περίπου 1 λεπτό ανά όχημα.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Siemens, η Audi ενσωμάτωσε ένα ακόμη σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης στον ποιοτικό έλεγχο του φανοποιείου στο Neckarsulm. Μέχρι πρότινος, οι εργαζόμενοι εντόπιζαν και αφαιρούσαν χειροκίνητα υπολείμματα συγκόλλησης (πιτσιλιές) στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Πλέον, η εφαρμογή “Weld Splatter Detection” (WSD) εντοπίζει τέτοιες περιπτώσεις αυτόματα – καθώς οι μεταλλικές αποθέσεις μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα όπως φθορά καλωδίων. Από το καλοκαίρι του 2025, ένας ρομποτικός βραχίονας θα αναλαμβάνει και την αυτόματη απομάκρυνσή τους. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα “WSD” συνεισφέρει τόσο σε εξοικονόμηση χρόνου όσο και σε βελτίωση της εργονομίας και της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

Η Audi στο επίκεντρο του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού hub Τεχνητής Νοημοσύνης

Για την ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Audi έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών και τεχνογνωσίας. Κομβικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική παίζει η στενή της συνεργασία με το IPAI (Innovation Park Artificial Intelligence) στο Heilbronn – έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κόμβο καινοτομίας, που φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη. Η κατασκευή ενός νέου campus έκτασης 230 στρεμμάτων ξεκινά εντός του έτους, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής ψηφιακών τεχνολογιών.

Η Audi θα διατηρήσει ενεργή παρουσία και στις νέες εγκαταστάσεις της IPAI, με ρόλο που συνδυάζει συμμετοχή στη στρατηγική και εφαρμοσμένη καινοτομία. Οι νέες υποδομές βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το εργοστάσιο Audi Böllinger Höfe, που ειδικεύεται στην παραγωγή μικρών σειρών της μάρκας. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο λειτουργεί παράλληλα ως ψηφιακό εργαστήριο για τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AI25 (Automotive Initiative 2025) – ενός ευρωπαϊκού συνεργατικού σχήματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας.

