Κορυφαίες προσωπικότητες του Hyundai Motor Group τιμήθηκαν με τα Automotive News Centennial Awards

Τα Automotive News Centennial Awards γιόρτασαν την 100ή επέτειο τους και τίμησαν κορυφαίες προσωπικότητες των οποίων το όραμα, η καινοτομία και οι ηγετικές ικανότητες έχουν επηρεάσει την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι κορυφαίες προσωπικότητες του Hyundai Motor Group ο κ. Luc Donckerwolke, President, Chief Design Officer και Chief Creative Officer και ο κ. Peter Schreyer, Εxecutive Design Advisor και Brand Ambassador, τιμήθηκαν με τα Automotive News Centennial Awards για την εξαιρετική τους συμβολή στην σχεδίαση των αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, τιμήθηκε ο θρυλικός σχεδιαστής κ. Giorgetto Giugiaro – Υπεύθυνος για τη σχεδίαση του αρχικού Pony της Hyundai Motor και του Pony Coupe concept.

Τα Centennial Awards απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια του Automotive News Europe Congress του 2025 που πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας γιορτάζοντας τα 100 χρόνια της έκδοσης. Τα βραβεία τιμούν κορυφαίες προσωπικότητες των οποίων η δημιουργικότητα, η καινοτομία και οι ηγετικές ικανότητες έχουν επηρεάσει την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο κ. Donckerwolke President, Chief Design Officer και Chief Creative Officer του Ομίλου, έχει στην ευθύνη του τη σχεδιαστική στρατηγική των μαρκών Hyundai Motor και Genesis και βραβεύτηκε για την προώθηση των δημιουργικών ορίων και την υποστήριξη καινοτόμων και συναρπαστικών φιλοσοφιών σχεδίασης για τη διαφοροποίηση των μαρκών Hyundai Motor και Genesis. Υπό την ηγεσία του κ. Donckerwolke, οι αυτοκινητοβιομηχανίες του Hyundai Motor Group κατέκτησαν παγκόσμια αναγνώριση για τα οχήματα τους τα οποία συνδυάζουν καινοτόμες τεχνολογίες, βιωσιμότητα και κορυφαία σχεδίαση.

hyundai_24370.jpg

«Με τιμά βαθύτατα αυτό το βραβείο», δήλωσε ο κ. Donckerwolke. «Αυτή η αναγνώριση αποτελεί απόδειξη της πίστης του Hyundai Motor Group στη σχεδίαση ως κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την ταυτότητα των αυτοκινήτων. Μοιράζομαι αυτό το βραβείο με όλες τις ταλαντούχες ομάδες που με εμπνέουν καθημερινά και εργάζονται αδιάκοπα».

Ο κ. Donckerwolke εντάχθηκε στο δυναμικό του Hyundai Motor Group το 2016, έχοντας διατελέσει σε ανώτερες θέσεις σχεδίασης στις εταιρείες Skoda, Audi, Lamborghini, SEAT και Bentley. Το 2018 έγινε Chief Design Officer του Group, επεκτείνοντας περαιτέρω τις αρμοδιότητές του το 2020 ως Chief Creative Officer. Ο κ. Peter Schreyer εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου το 2006 ως Chief Design Officer, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του στην Audi και αργότερα μετακινούμενος στη Volkswagen. Ο κ. Schreyer εισήγαγε μια τολμηρή νέα σχεδιαστική ταυτότητα. Το 2013 προήχθη σε President και Chief Design Officer του Hyundai Motor Group, όπου ηγήθηκε μιας καινοτόμου ανανέωσης της γκάμας SUV και καθοδήγησε το σχεδιασμό, ενισχύοντας την παγκόσμια ταυτότητα των εμπορικών σημάτων του Hyundai Motor Group.

Μετά τη συνταξιοδότησή του στα τέλη του 2023, ο κ. Schreyer αποτελεί μέντορα για φοιτητές στο πλαίσιο της συνεργασίας του Hyundai Motor Group με το Royal College of Art, υποστηρίζοντας το Hyundai Design and Innovation Project, το Intelligent Mobility MA Visiting Design Fellowship Program, τα Custom Professional Development Workshops και τα Hyundai Student Awards. «Είναι μεγάλη μου τιμή αυτό το βραβείο. Ανήκει στις πολλές δημιουργικές και αφοσιωμένες ομάδες με τις οποίες είχα το προνόμιο να συνεργαστώ - και στο Hyundai Motor Group για την ακλόνητη πίστη του στη δύναμη της σχεδίασης που μπορεί να οδηγεί την ουσιαστική πρόοδο και την αλλαγή» δήλωσε ο κ. Schreyer.

Τόσο ο κ. Donckerwolke όσο και ο κ. Schreyer αναγνωρίστηκαν για τον καθοριστικό τους ρόλο στη μετατροπή του Hyundai Motor Group σε μια παγκόσμια σχεδιαστική δύναμη. Παράλληλα, στην εκδήλωση τιμήθηκε ο κ. Giorgetto Giugiaro, του οποίου η σχέση με την Hyundai χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970. Αναφερόμενος ως βασική πηγή έμπνευσης τόσο από τον κ. Donckerwolke όσο και από τον κ. Schreyer, ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής ήταν υπεύθυνος για το εμβληματικό πρωτότυπο Hyundai Pony Coupe του 1974, καθώς και για το Hyundai Pony παραγωγής - το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής που αναπτύχθηκε στη Νότια Κορέα.

hyundai1_e335f.jpg

Μιλώντας στα Automotive News Centennial Awards, ο κ. KC Crain, President και Chief Executive Officer της Crain Communications, μητρικής εταιρείας της Automotive News, δήλωσε: «Οι κκ. Peter Schreyer και Luc Donckerwolke βοήθησαν στον επαναπροσδιορισμό του τι σημαίνει σύγχρονη σχεδίαση αυτοκινήτων - όχι μόνο για το Hyundai Motor Group, αλλά για ολόκληρη τη αυτοκινητοβιομηχανία. Η τολμηρή δημιουργικότητα και οι ηγετικές τους ικανότητες έχουν αναδείξει τον ρόλο της σχεδίασης ως στρατηγική δύναμη και η κληρονομιά τους αντικατοπτρίζεται σε οχήματα που αναγνωρίζονται παγκοσμίως τόσο για την ομορφιά όσο και για την καινοτομία τους. Είμαστε υπερήφανοι που τους τιμούμε για την εξαιρετική τους συμβολή με τα Automotive News Centennial Awards».

Luc Donckerwolke

  • 2020 – current President, Chief Design Officer, and Chief Creative Officer, Hyundai Motor Group
  • 2018 – 2020 Chief Design Officer, Hyundai Motor Group
  • 2016 – 2018 Design Director, Hyundai Motor and Genesis
  • 2012 – 2016 Design Director, Bentley
  • 2011 – 2012 Head of Advanced Design, Volkswagen Group
  • 2005 – 2011 Head of Design, SEAT
  • 1998 – 2005 Exterior Designer and Project Leader / Head of Design, Lamborghini
  • 1992 – 1998 Exterior Design Coordinator, SKODA; Exterior Designer / Exterior Design Leader, Audi

Peter Schreyer

  • 2013 – 2023 President and Chief Design Officer, Hyundai Motor Group
  • 2006 – 2013 Chief Design Officer, Kia
  • 2004 Volkswagen (brand) Design Center Europe, founder
  • 2002 – 2006 Head of Design, Volkswagen (brand)
  • 1994 – 2002 Head of Design, Audi
  • 1993 – 1994 Head of Exterior Design, Volkswagen (brand)
  • 1980 – 1993 Audi Advanced Design (Exterior and Interior)
