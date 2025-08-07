Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Auto - Moto

Honda: Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τη νέα μονάδα κυψελών καυσίμου στο World Hydrogen Summit 2025

Honda: Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τη νέα μονάδα κυψελών καυσίμου στο World Hydrogen Summit 2025
Η Honda ήταν από τις πρώτες εταιρείες που επένδυσαν στις τεχνολογία υδρογόνου προτού περάσει στην ανάπτυξη οχημάτων με κυψέλες καυσίμου.

Η Honda θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ευρώπη τη μονάδα κυψελών καυσίμου νέας γενιάς στο πλαίσιο του World Hydrogen Summit & Exhibition 2025, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ από τις 20 έως τις 22 Μαΐου.

Η νέα μονάδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την καθαρή κινητικότητα και τη βιώσιμη ενέργεια, με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

  • 50% μείωση κόστους παραγωγής
  • 2 φορές μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
  • 3 φορές υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με την τρέχουσα τεχνολογία της Honda

Η μαζική παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, ενώ η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση είχε γίνει τον Φεβρουάριο στην Ιαπωνία, στην έκθεση Hydrogen & Fuel Cell Expo.

Τέσσερις βασικοί τομείς εφαρμογής:

Οχήματα κυψελών καυσίμου (FCEVs)

Επαγγελματικά οχήματα

Σταθεροί σταθμοί παραγωγής ενέργειας

Μηχανήματα έργων

Η Honda ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής κινητήρων παγκοσμίως, ήταν από τις πρώτες εταιρείες που επένδυσαν στις τεχνολογία υδρογόνου – ξεκινώντας από την έρευνα σε κυψέλες καυσίμου στα τέλη της δεκαετίας του 1980, προτού περάσει στην ανάπτυξη οχημάτων με κυψέλες καυσίμου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για το υδρογόνο, η Honda συνεχίζει να επιδιώκει νέες επιχειρηματικές συνεργασίες.

Στην Ευρώπη, έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με τις εταιρείες Hypermotive και e-power®, για την ανάπτυξη προϊόντων στους τομείς της ναυσιπλοΐας και των κατασκευών, αντίστοιχα, αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνολογία κυψελών καυσίμου. Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στη δέσμευση της Honda για μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμπεριλαμβανομένης της ουδετερότητας άνθρακα σε όλα τα προϊόντα και τις εταιρικές της δραστηριότητες έως το 2050.

honda 246a4

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι για το λαθρεμπόριο ναυτιλιακών καυσίμων – Πάνω από 75.000 λίτρα παράνομα (video)

ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι για το λαθρεμπόριο ναυτιλιακών καυσίμων – Πάνω από 75.000 λίτρα παράνομα (video)

Οικονομία
Honda: Γιορτάζει το ορόσημο της παγκόσμιας παραγωγής 500 εκατομμυρίων μοτοσυκλετών

Honda: Γιορτάζει το ορόσημο της παγκόσμιας παραγωγής 500 εκατομμυρίων μοτοσυκλετών

Auto - Moto
Ο «φόρος άνθρακα» θα βάλει «φωτιά» στα καύσιμα - Αυξήσεις έως 9 λεπτά/λίτρο

Ο «φόρος άνθρακα» θα βάλει «φωτιά» στα καύσιμα - Αυξήσεις έως 9 λεπτά/λίτρο

Ελλάδα
Στοχευμένη κοινωνική και οικονομική παρέμβαση από τη HELLENiQ ENERGY για 12 απομακρυσμένα νησιά

Στοχευμένη κοινωνική και οικονομική παρέμβαση από τη HELLENiQ ENERGY για 12 απομακρυσμένα νησιά

Επιχειρήσεις

NETWORK

Πώς θα αλλάξει το σώμα σας εάν περπατάτε μόνο 10 λεπτά την ημέρα

Πώς θα αλλάξει το σώμα σας εάν περπατάτε μόνο 10 λεπτά την ημέρα

healthstat.gr
Πώς θα καταλάβετε εάν το παιδί σας έχει δυσλεξία – Τα συμπτώματα

Πώς θα καταλάβετε εάν το παιδί σας έχει δυσλεξία – Τα συμπτώματα

healthstat.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
Οι 5 τροφές που προκαλούν ρυτίδες στο δέρμα

Οι 5 τροφές που προκαλούν ρυτίδες στο δέρμα

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
Για ποιο λόγο οι νέοι άνθρωποι έμοιαζαν μεγαλύτεροι στο παρελθόν

Για ποιο λόγο οι νέοι άνθρωποι έμοιαζαν μεγαλύτεροι στο παρελθόν

healthstat.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr