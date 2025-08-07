Honda: Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τη νέα μονάδα κυψελών καυσίμου στο World Hydrogen Summit 2025

Η Honda ήταν από τις πρώτες εταιρείες που επένδυσαν στις τεχνολογία υδρογόνου προτού περάσει στην ανάπτυξη οχημάτων με κυψέλες καυσίμου.

Η Honda θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ευρώπη τη μονάδα κυψελών καυσίμου νέας γενιάς στο πλαίσιο του World Hydrogen Summit & Exhibition 2025, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ από τις 20 έως τις 22 Μαΐου.

Η νέα μονάδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την καθαρή κινητικότητα και τη βιώσιμη ενέργεια, με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

50% μείωση κόστους παραγωγής

2 φορές μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

3 φορές υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με την τρέχουσα τεχνολογία της Honda

Η μαζική παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, ενώ η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση είχε γίνει τον Φεβρουάριο στην Ιαπωνία, στην έκθεση Hydrogen & Fuel Cell Expo.

Τέσσερις βασικοί τομείς εφαρμογής:

Οχήματα κυψελών καυσίμου (FCEVs)

Επαγγελματικά οχήματα

Σταθεροί σταθμοί παραγωγής ενέργειας

Μηχανήματα έργων

Η Honda ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής κινητήρων παγκοσμίως, ήταν από τις πρώτες εταιρείες που επένδυσαν στις τεχνολογία υδρογόνου – ξεκινώντας από την έρευνα σε κυψέλες καυσίμου στα τέλη της δεκαετίας του 1980, προτού περάσει στην ανάπτυξη οχημάτων με κυψέλες καυσίμου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για το υδρογόνο, η Honda συνεχίζει να επιδιώκει νέες επιχειρηματικές συνεργασίες.

Στην Ευρώπη, έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με τις εταιρείες Hypermotive και e-power®, για την ανάπτυξη προϊόντων στους τομείς της ναυσιπλοΐας και των κατασκευών, αντίστοιχα, αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνολογία κυψελών καυσίμου. Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στη δέσμευση της Honda για μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμπεριλαμβανομένης της ουδετερότητας άνθρακα σε όλα τα προϊόντα και τις εταιρικές της δραστηριότητες έως το 2050.