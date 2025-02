Το Renault 5 E-Tech electric είναι το Car of the Year 2025

Άλλη μία διπλή διάκριση για τη Renault, μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2024, από το Scenic E-Tech electric, αλλά και μία σημαντική βράβευση για πρώτη φορά για την Alpine.

Τα Renault 5 E-Tech electric και Alpine A290 κατακτούν τον τίτλο του Car of the Year 2025. Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε από την επιτροπή του European Car of the Year στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου.

Το συγκεκριμένο βραβείο τονίζει τους άρρηκτους δεσμούς της στρατηγικής εξηλεκτρισμού του Group, με την ποιότητα της νέας γκάμας των μαρκών Renault και Alpine, που εξελίχθηκαν ως μέρος του στρατηγικού πλάνου Renaulution. Αποκλειστική για την Ευρώπη, η πλατφόρμα AmpR Small δίνει τη δυνατότητα και στα δύο μοντέλα να προσφέρουν υψηλό επίπεδο αξίας στον πελάτη, αφήνοντας, παράλληλα, κάθε μάρκα ελεύθερη να εκφραστεί με τον τρόπο της αναφορικά με τη σχεδίαση, την εξέλιξη, τις τεχνολογίες και την εμπειρία του πελάτη.

Δεύτερος στη σειρά, τίτλος για τη Renault

Το νικητήριο δίδυμο επιλέχθηκε από 60 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 23 χώρες. Τα Renault 5 E-Tech electric και Alpine A290 κατέλαβαν την πρώτη θέση με 353 βαθμούς. Το νέο ηλεκτρικό pop σύμβολο της Renault γίνεται το όγδοο μοντέλο της μάρκας που κατακτά το διάσημο βραβείο του Car of the Year, μετά τα Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scenic (1997), Megane (2003), Clio III (2006) και Scenic E-Tech electric (2024).

«Όλοι εμείς στο Group, τη Renault και την Ampere, αισθανόμαστε εξαιρετικά περήφανοι που κατακτούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον επίζηλο βραβείο του Car of the Year. Το Renault 5 E-Tech electric είναι ένας πραγματικός ‘game changer’ για την ευρωπαϊκή αγορά. Το μοντέλο αυτό κάνει ακόμα πιο επιθυμητά τα ηλεκτρικά οχήματα, προκαλώντας μία συναισθηματική έλξη. Αν υπάρχει ένα αυτοκίνητο ικανό να μεταμορφώσει την αγορά της ηλεκτροκίνησης, αυτό δεν είναι άλλο από το R5». Fabrice Cambolive, CEO της Renault.

R5: ο εξηλεκτρισμός σε fast forward

Το 2024, η Renault εφηύρε από την αρχή το R5 ως αμιγώς ηλεκτρικό, σχεδιασμένο με στόχο να επισπεύσει τον ρυθμό μετάβασης της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου, προς την ηλεκτροκίνηση. Το Renault 5 E-Tech electric κάνει ακόμα πιο επιθυμητή την ηλεκτροκίνηση χάρη στον εντυπωσιακό του σχεδιασμό και την ευχάριστη, διαισθητική εμπειρία που πηγάζει από τις ηλεκτρικές και ψηφιακές του τεχνολογίες.

Το βασικό μοντέλο θα διατίθεται από τις 25.000€, χωρίς τις κρατικές επιδοτήσεις, στις χώρες όπου αυτές ισχύουν. Το μοντέλο κατασκευάζεται στη βόρεια Γαλλία στις εγκαταστάσεις της Ampere ElectriCity, αποτελώντας μέρος ενός βιώσιμου συστήματος παραγωγής. Το Car of the Year για το 2025 διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα το καθιερώσουν ως σημείο αναφοράς στα αυτοκίνητα πόλης, για την ενεργειακή μετάβαση.

Για πάνω από δώδεκα χρόνια, η Renault καταβάλει προσπάθεια να κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Μετά το λανσάρισμα των Megane και Scenic στο segment C, η Renault διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα E-Tech και στο segment B, με τα Renault 5 και Renault 4, με το 2 ο να λανσάρεται αργότερα μέσα στη χρονιά. Τα δύο αυτά μοντέλα διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην επίσπευση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση και στην ενίσχυση της θέσης της Renault ως ηγέτη στη νέα εποχή της βιώσιμης κινητικότητας.