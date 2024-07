PIRELLI: Μία νέα εποχή ελαστικών με αισθητήρες και πιο βιώσιμα υλικά

Η συνδεσιμότητα και η βιωσιμότητα είναι οι λέξεις-κλειδιά της Pirelli στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή ελαστικών.

Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε αισθητήρες που συλλέγουν και μεταδίδουν πληροφορίες, με τα ελαστικά να κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας προηγμένα υλικά που είναι πιστοποιημένα από ανεξάρτητους τρίτους.

Αυτές οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μέρος μιας μακράς ιστορίας που ξεκίνησε πριν από κάποιο καιρό και τώρα ενημερώνεται με δύο νέα κεφάλαια.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το Pirelli CyberTM Tyre: το σύστημα της Pirelli που βασίζεται σε αισθητήρες που για πρώτη φορά επιτρέπουν στα ελαστικά – το μόνο σημείο επαφής μεταξύ του αυτοκινήτου και του δρόμου – να «μιλούν» με τα συστήματα ελέγχου της σταθερότητας του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των ABS, ESP και traction control.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους αισθητήρες χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν καλύτερη απόδοση καθώς και ασφάλεια. Αυτή η τεχνολογία θα υιοθετηθεί για πρώτη φορά από το Pagani Utopia.

Εκτός από την καλύτερη συνδεσιμότητα, αυτή η νέα εποχή των ελαστικών θα δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο περιβάλλον.

Η Pirelli συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη, εισάγοντας νέα υλικά που αντικαθιστούν αυτά με προέλευση από ορυκτά καύσιμα, και παρέχοντας πιστοποίηση από τρίτους που τεκμηριώνει την προέλευση, την ανιχνευσιμότητα και τη χρήση αυτών των υλικών.

Ένα βασικό μέρος αυτής της στρατηγικής είναι η επιλογή χρήσης μόνο φυσικού καουτσούκ που έχει πιστοποιηθεί από το FSC™ (Forest Stewardship Council) σε όλα τα εργοστάσια της Pirelli στην Ευρώπη μέχρι το 2026.

Η διαχείριση των δασών σύμφωνα με το πρότυπο FSC™ εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα που απαιτούν τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και την οικονομική ωφέλεια των τοπικών εργαζομένων και κοινοτήτων.

Μια ευρεία επιλογή κορυφαίων οχημάτων της Jaguar Land Rover θα χρησιμοποιεί ελαστικά Pirelli που περιέχουν πιστοποιημένα από το FSC™ υλικά, με την ομάδα JLR να ανακοινώνει σήμερα μια συμφωνία προμήθειας με την Pirelli για αυτά τα προϊόντα.

CYBERTM TYRE: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥ "ΜΙΛΟΥΝ" ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Τα P Zero Corsa, P Zero Trofeo RS και P Zero Winter είναι τα ελαστικά που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για το Pagani Utopia, όλα εξοπλισμένα με ειδικούς αισθητήρες ενσωματωμένους στο εσωτερικό μέρος του σχεδίου πέλματος.

Αυτοί οι αισθητήρες, συνδεδεμένοι μέσω Bluetooth με τη μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου που διαχειρίζεται τα δυναμικά συστήματα του οχήματος, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες έτσι ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να επιλέξει τον βέλτιστο τρόπο οδήγησης για να ταιριάζει με τα ελαστικά που είναι τοποθετημένα στο αυτοκίνητο, προκειμένου να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές τους.

Αυτή η επικοινωνία μεταξύ του αυτοκινήτου και των ελαστικών είναι δυνατή χάρη στο λογισμικό που δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από την Pirelli, το οποίο λειτουργεί απευθείας με τον ηλεκτρονικό "εγκέφαλο" του αυτοκινήτου.

Για παράδειγμα, αν το αυτοκίνητο έχει τοποθετημένα χειμερινά ελαστικά, το ABS θα ενημερωθεί για το πώς να τα αξιοποιήσει καλύτερα για να μειώσει τις αποστάσεις φρεναρίσματος.

Από την άλλη πλευρά, όταν το αυτοκίνητο έχει τοποθετημένα semi-slick ελαστικά, τα συστήματα σταθερότητας και ελέγχου πρόσφυσης θα ενημερωθούν ότι υπάρχει επιπλέον πρόσφυση διαθέσιμη.

Χωρίς αυτήν την πληροφορία, όλα τα συστήματα που διέπουν τη δυναμική του αυτοκινήτου θα λειτουργούσαν με πιο συντηρητικό τρόπο, χρησιμοποιώντας υποθέσεις και χάρτες κινητήρα που δεν λαμβάνουν υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά και την απόδοση των ελαστικών.

Αυτή η «τεχνική γνώση» επιτρέπει στα συστήματα ελέγχου του αυτοκινήτου να λειτουργούν πολύ πιο αποτελεσματικά, ενισχύοντας την απόδοση καθώς και την ασφάλεια.

Το Pirelli CyberTM Tyre είναι μια μοναδική προσφορά στην αγορά, που είναι ήδη παρούσα σε ορισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν επί του παρόντος, αλλά τώρα αποκτά αυτή τη νέα λειτουργία που αυξάνει το επίπεδο εξειδίκευσης των ηλεκτρονικών του αυτοκινήτου, ακόμη και όταν πρόκειται για αυτόνομη οδήγηση.

ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ FSC™ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2026

Μέχρι το 2026 όλο το φυσικό καουτσούκ που χρησιμοποιείται στα εργοστάσια της Pirelli στην Ευρώπη θα είναι πιστοποιημένο από το FSC™: μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει και θα αναπτυχθεί σταδιακά σε όλα τα εργοστάσια.

Η πιστοποίηση διαχείρισης δασών FSC™ επιβεβαιώνει ότι οι φυτείες διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η βιοποικιλότητα και να παρέχονται οφέλη στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην περιοχή.

Η διαδικασία πιστοποίησης για την αλυσίδα φύλαξης του FSC™ αποδεικνύει ότι το πιστοποιημένο από το FSC™ υλικό έχει σκόπιμα διαχωριστεί και δεν έχει μολυνθεί από μη πιστοποιημένο υλικό· από τη φυτεία μέχρι τον κατασκευαστή ελαστικών.

Στο Φεστιβάλ της Ταχύτητας Goodwood του 2024, η Pirelli ανακοίνωσε συνεργασία με την Jaguar Land Rover (JLR) για την προμήθεια ελαστικών που κατασκευάζονται με υλικά προελεύσεως από δάση και έχουν πιστοποίηση FSC™ σε ολόκληρο το στόλο των πολυτελών οχημάτων της.

Η Pirelli ήταν η πρώτη που εισήγαγε στον κόσμο ελαστικά δρόμου με φυσικό καουτσούκ και ραγιόν που είχαν πιστοποίηση FSC™ το 2021.

Άλλα σημαντικά βήματα περιλαμβάνουν την εισαγωγή ελαστικών με πιστοποιημένο καουτσούκ FSC™ στην Formula 1 από το πρώτο Grand Prix του 2024 και το ντεμπούτο της πιστοποίησης FSC™ στο ποδηλατικό αθλητισμό με τα νέα Pirelli P Zero Race RS2 πριν από λίγες εβδομάδες.

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Νέες τεχνολογίες όπως η εικονική απεικόνιση (virtualization) και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν επιταχύνει την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών, χάρη και στη δέσμευση της Pirelli στην έρευνα και ανάπτυξη.

Η εταιρεία επενδύει περίπου 5,5% των εσόδων από τις πωλήσεις ελαστικών υψηλής αξίας ετησίως σε έρευνα και ανάπτυξη.

Αυτές οι επενδύσεις και μεθοδολογίες έχουν οδηγήσει την Pirelli στην ηγεσία της αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων χάρη στην τεχνολογία Elect, η οποία σχεδιάστηκε για να συμπληρώνει τα χαρακτηριστικά των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (τόσο BEV όσο και PHEV).

Η Pirelli κυκλοφόρησε επίσης το P Zero E3 το 2023: το πρώτο ελαστικό Ultra High Performance με πάνω από 55% βιοβασισμένων και ανακυκλωμένων υλικών σε ολόκληρο το φάσμα των αντικατάστασης ελαστικών (πιστοποιημένο από τρίτο μέρος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14021) καθώς και τριπλή βαθμολογία ΑΑΑ στην ευρωπαϊκή ετικέτα ελαστικών και τη νέα τεχνολογία Pirelli RunForward αντιπροσωπεύοντας τη δέσμευση της Pirelli για μείωση των υλικών που βασίζονται σε ορυκτά προς όφελος φυσικών ή ανακυκλωμένων υλικών.

Έτσι, οι πελάτες μπορούν να αναγνωρίσουν προϊόντα που περιέχουν τουλάχιστον 50% υλικών φυσικής ή ανακυκλωμένης προέλευσης, με την Pirelli να έχει σχεδιάσει ένα ειδικό λογότυπο για να τοποθετείται στις πλευρικές επιφάνειες των ελαστικών.

Το πιο πρόσφατο ελαστικό που κουβαλά αυτή την προσαρμοσμένη σήμανση είναι το νέο P Zero Winter 2 Elect4 που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες, με πάνω από 50% αυτών των υλικών - εκ νέου πιστοποιημένο από τρίτα μέρη.