Εταιρεία έκανε αγωγή στον Μέσι, την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής και σε μάνατζερ.

Αντιμέτωπος με αγωγή είναι ο Λιονέλ Μέσι, αλλά και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA), επειδή ο σταρ του ποδοσφαίρου δεν έπαιξε σε φιλικό ματς στις ΗΠΑ πέρυσι.

Η VID Music Company, εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων με έδρα το Μαϊάμι, κατέθεσε αγωγή σε δικαστήριο της Νότιας Φλόριντα, σε βάρος του Μέσι, της AFA και του μάνατζερ Χουλιάν Μάρκος Καπελάν. Ο Αργεντινός σταρ δεν έπαιξε στο φιλικό κόντρα στη Βενεζουέλα, που διεξήχθη τον περασμένο Οκτώβριο στο Hard Rock Stadium, του Μαϊάμι.

Η VID υπέγραψε συμβόλαιο ύψους 7 εκατ. δολαρίων στην AFA προκειμένου να διοργανώσει και να προωθήσει τόσο το συγκεκριμένο ματς, όσο και το φιλικό με το Πουέρτο Ρίκο που ακολούθησε. Η αγωγή αφορά απάτη και παραβίαση συμβολαίου.

Η εταιρεία κατηγορεί τον Μέσι ότι συνωμότησε με τον Καπελάν και την AFA προκειμένου «να εμπλακεί σε ενέργειες» που αποσκοπούσαν στο να πείσουν τη VID να συνάψει συμβόλαια με την ομοσπονδία «με ψευδείς προφάσεις». Επίσης, ο ποδοσφαιριστής κατηγορείται για παραπλάνηση και αδικοπρακτική παρέμβαση.

Ο Μέσι δεν έπαιξε στο φιλικό κόντρα στη Βενεζουέλα, στο οποίο νίκησε η Αργεντινή με 1-0, στις 10 Οκτωβρίου. Την επόμενη ημέρα, πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ (4-0). Στη συνέχεια, δύο ημέρες αργότερα, έπαιξε στο φιλικό της Αργεντινής κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο (6-0), στο οποίο έδωσε δύο ασίστ.

Το συμβόλαιο προέβλεπε ότι ο Μέσι έπρεπε να παίξει τουλάχιστον 30 λεπτά σε κάθε ένα από τα δύο φιλικά, εκτός αν ήταν τραυματίας ή άρρωστος και η συμμετοχή του ήταν «κεντρικό στοιχείο» της εμπορικής αξίας των αναμετρήσεων, αναφέρει η εταιρεία. Η VID υποστηρίζει στην αγωγή ότι έμαθε μόλις μία ημέρα πριν το ματς ότι ο Μέσι δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή της Αργεντινής για το φιλικό με τη Βενεζουέλα, όπως και ότι δεν την ενημέρωσε σχετικά η AFA.

Σύμφωνα με την αγωγή, η απουσία του Μέσι επηρέασε ευθέως την προσέλευση των φιλάθλων. Η εταιρεία σημειώνει ότι περίπου 15.000 βρέθηκαν στο γήπεδο, σχεδόν το 23% της χωρητικότητας του Hard Rock Stadium. Επίσης, ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η VID δικαιούνταν το 25% της αξίας του συμβολαίου αν ο σταρ δεν έπαιζε και αναφέρει ότι η AFA παραβίασε τη σύμβαση, επειδή δεν κατέβαλε το εν λόγω ποσό.

Η αγωγή αφορά και άλλα ζητήματα της συμφωνίας των δύο πλευρών, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι το φιλικό της Αργεντινής με το Πουέρτο Ρίκο αρχικά επρόκειτο να διεξαχθεί στο Σικάγο, αλλά μεταφέρθηκε στο Μαϊάμι για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: Athletic