Τον Σεπτέμβριο η έναρξη της επόμενης σεζόν της Euroleague.

Στις 24 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Euroleague για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η απόφαση ελήφθη στη σημερινή (14/04) συνεδρίαση της διοργάνωσης, κατά την οποία η Euroleague αποφάσισε να ορίσει το πρώτο τζάμπολ μία εβδομάδα νωρίτερα, και πιο συγκεκριμένα στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου.

Στην πράξη, οι ομάδες θα ξεκινήσουν νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει σε έναν βαθμό τον σχεδιασμό της προετοιμασίας τους. Παρ’ όλα αυτά, η διοργάνωση εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς το φετινό καλοκαίρι δεν περιλαμβάνει αγωνιστικές υποχρεώσεις εθνικών ομάδων.

Το format της διοργάνωσης

Η Euroleague θα διατηρήσει το ισχύον αγωνιστικό της μοντέλο και για τη σεζόν 2026-2027, όπως προκύπτει από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ θα συνεχίσει να διεξάγεται με τη συμμετοχή 20 ομάδων, οι οποίες θα αγωνιστούν σε 38 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο. Με την ολοκλήρωση αυτής, οι έξι πρώτες ομάδες της κατάταξης θα εξασφαλίζουν απευθείας την παρουσία τους στα play-off, ενώ οι ομάδες που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις 7 έως 10 θα διεκδικούν την πρόκριση μέσω της διαδικασίας των play-in.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της λίγκας, δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές στη δομή της διοργάνωσης πριν από τη σεζόν 2027-2028, οπότε και ενδέχεται να επανεξεταστεί το μοντέλο διεξαγωγής.