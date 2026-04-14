Ανοιχτός ο Ινφαντίνο στην ιδέα να ζητήσει μορατόριουμ των εφόδων της ICE κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.

Η ηγεσία της FIFA έχει συζητήσει το ενδεχόμενο να ζητήσει ο Τζιάνι Ινφαντίνο από τον Ντόναλντ Τραμπ την αναστολή των εφόδων της ICE στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, σύμφωνα με το Athletic.

Ο πρόεδρος της FIFA έχει κατά τα φαινόμενα στενή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Κάτι που δημιούργησε σε υψηλόβαθμα στελέχη της παγκόσμιας ομοσπονδίας την πεποίθηση ότι ο Ινφαντίνο μπορεί να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη φιλία του με τον Τραμπ, προκειμένου να εξασφαλίσει βασικές προσαρμογές της πολιτικής για την ασφάλεια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το Μουντιάλ θα κυλήσει ομαλά.

Οι συζητήσεις αφορούσαν αρχικά το να μείνει η ICE μακριά από τις εγκαταστάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου στις 11 πόλεις των ΗΠΑ που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Όμως, στη συνέχεια οι συζητήσεις διευρύνθηκαν, συμπεριλαμβάνοντας και τις ίδιες τις πόλεις. Ωστόσο, στην πραγματικότητα περισσότερες πολιτείες θα εμπλακούν στο Μουντιάλ, αφού ομάδες θα κάνουν καμπ προετοιμασίας σε διάφορα σημεία της χώρας. Κάτι που έκανε τους αξιωματούχους της FIFA να καταλήξουν ότι το αίτημα θα πρέπει να αφορά ένα πλήρες μορατόριουμ για τις εφόδους της ICE κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Ο Ινφαντίντο είπε σε στελέχη της FIFA ότι είναι ανοιχτός σε αυτή την ιδέα και πως θα επιδιώξει να ζητήσει από τον ίδιο τον Τραμπ να περιορίσει τον ρόλο της ICE κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, αναφέρουν οι πηγές του Athletic. Δεν είναι γνωστό αν ο Ινφαντίνο έχει διατυπώσει το αίτημα, αν θα το υποβάλει, ούτε εάν ο Λευκός Οίκος θα ήταν διατεθειμένος να δεχθεί ένα τέτοιο αίτημα της FIFA που αφορά την εγχώρια πολιτική.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι πράκτορες της ICE έχουν κάνει επιχειρήσεις σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εφαρμόζει την πολιτική μαζικών απελάσεων που υποσχέθηκε προεκλογικά. Αυτές οι επιχειρήσεις έχον οδηγήσει σε συγκρούσεις, αλλά και στον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεσότα. Ο διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς, έχει δηλώσει ότι η υπηρεσία θα παίξει βασικό ρόλο στην ασφάλεια κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Εθνικές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα ευρωπαϊκών κρατών, κατ’ ιδίαν έχουν εκφράσει ανησυχία στη FIFA για τους φιλάθλους τους και ενδεχόμενη δραστηριότητα της ICE κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Η πίεση για να αναλάβει δράση η FIFA εντάθηκε την τελευταία εβδομάδα. Αρχικά, υπήρξαν οι απειλές για απεργία από χιλιάδες εργαζόμενους στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, που θα φιλοξενήσει ματς, με την ICE να είναι στην κορυφή της λίστας των ανησυχιών που εξέφρασε το συνδικάτο τους. Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα η οργάνωση Human Rights Watch κάλεσε τη FIFA να «επιδιώξει δημόσια εγγυήσεις από τις ομοσπονδιακές αρχές ότι θα απέχουν από την επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση σε ματς και εγκαταστάσεις».