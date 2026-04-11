Γεννημένος στις 26 Σεπτεμβρίου 1966, ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του επίσης γνωστού παλαίμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπορμπόκη.

Θλίψη έχει προκαλέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος πέθανε το Μεγάλο Σάββατο σε ηλικία 59 ετών, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έκανε το ντεμπούτο του στην Α’ Εθνική την τελευταία αγωνιστική της σεζόν 1985-86, σε αγώνα απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα. Για πολλά χρόνια αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας, με κορυφαία σεζόν την περίοδο 1987-88, όταν σημείωσε 9 γκολ σε 26 εμφανίσεις.

Το 1994 αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ και συνέχισε την καριέρα του στον Εδεσσαϊκό. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ηρακλή, όπου κατέγραψε 60 συμμετοχές και 10 γκολ. Ακολούθησε μια σεζόν στον Άρη (1997-98), ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Σε διεθνές επίπεδο, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε 29 αγώνες, πετυχαίνοντας συνολικά 6 γκολ.