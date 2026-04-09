Άλλες δύο φορές έχει ξεσπάσει φωτιά στην οροφή του ποδηλατοδρομίου.

Τεράστια φωτιά κατέστρεψε την οροφή του ποδηλατοδρομίου στο Ολυμπιακό πάρκο του Ρίο ντε Τζανέιρο, αλλά η πίστα της εγκατάστασης δεν επηρεάστηκε από την πυρκαγιά.

Περίπου 80 πυροσβέστες, με 20 οχήματα, έδωσαν μάχες με τις φλόγες μέσα και έξω από το ποδηλατοδρόμιο, εγκατάσταση που φιλοξενεί και Ολυμπιακό Μουσείο, με εκθέματα από τους Αγώνες.

Ο δήμαρχος του Ρίο ντε Τζανέιρο, Εδουάρδο Καβαλιέρε, δήλωσε ότι η πρώτη εκτίμηση είναι πως «η πίστα του Ολυμπιακού ποδηλατοδρομίου δεν υπέστη ζημιές», ενώ συμπλήρωσε ότι μετά βίας επηρεάστηκε το Μουσείο.

«Παραμένει ανέπαφη και καλά διατηρημένη (η πίστα). Προφανώς, θα πρέπει να καθαριστεί και να γίνουν κάποιες εργασίες συντήρησης προτού μπορέσουμε να ανακοινώσουμε ότι το ποδηλατοδρόμιο άνοιξε ξανά», δήλωσε ο Καβαλιέρε.

Από τη φωτιά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε υπήρξε κίνδυνος εξάπλωσής της σε άλλες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού συγκροτήματος. Το ποδηλατοδρόμιο κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς αγώνες που φιλοξένησε το Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016. Φωτιά έχει εκδηλωθεί στην οροφή άλλες δύο φορές, το 2017, όταν έπεσαν φαναράκια από τον ουρανό, με συνέπεια να προκληθούν μικρές ζημιές.

Πηγή: BBC, Φωτ.: AP