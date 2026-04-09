Οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Φεβρουάριο, ένδειξη ότι η κατανάλωση διατηρείται σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, ωστόσο το προσωπικό εισόδημα υποχώρησε κατά 0,1%, αντί για άνοδο που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παρέμεινε επίμονα υψηλός τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου, σε μια περίοδο που προηγήθηκε της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν και της έντονης ανόδου στις τιμές της ενέργειας.

Ο βασικός δείκτης τιμών προσωπικής κατανάλωσης (PCE), που αποτελεί το κύριο εργαλείο παρακολούθησης του πληθωρισμού από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, ενώ ο συνολικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σε μηνιαίο επίπεδο, τόσο ο δομικός όσο και ο γενικός δείκτης κατέγραψαν άνοδο 0,4%, υποδηλώνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ανθεκτικές, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση σε σχέση με προηγούμενους μήνες. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία δείχνουν μικτή εικόνα για την αμερικανική οικονομία. Οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Φεβρουάριο, ένδειξη ότι η κατανάλωση διατηρείται σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, ωστόσο το προσωπικό εισόδημα υποχώρησε κατά 0,1%, αντί για άνοδο που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των νοικοκυριών απέναντι στις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη στο τέλος του 2025. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 0,5% το τέταρτο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, κυρίως λόγω ασθενέστερων επενδύσεων. Ο βασικός δείκτης ζήτησης στην εγχώρια οικονομία επίσης υποβαθμίστηκε, ενισχύοντας το σενάριο επιβράδυνσης.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός επίμονου πληθωρισμού, χαμηλότερης ανάπτυξης και πιέσεων στο εισόδημα ενισχύει τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό, ακόμη και πριν αποτυπωθούν πλήρως οι επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν. Η εκτίναξη των τιμών πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και η αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά περισσότερο από ένα δολάριο ανά γαλόνι αναμένεται να εντείνουν περαιτέρω τις πιέσεις το επόμενο διάστημα.

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τις επόμενες κινήσεις στη νομισματική πολιτική, παρακολουθώντας τις εξελίξεις τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην αγορά εργασίας. Παρά την επιβράδυνση, η απασχόληση παραμένει σχετικά σταθερή, με τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας να κινούνται κοντά στα πρόσφατα επίπεδα.

Η προσοχή των αγορών στρέφεται πλέον στα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό, καθώς αναμένεται νέα άνοδος τον Μάρτιο, γεγονός που θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για τα επιτόκια σε ένα ήδη αβέβαιο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.