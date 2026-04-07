Μεγάλες συνέπειες αναμένεται να έχει η χθεσινή ήττα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Σε καθοδική πορεία βρίκσεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς η χθεσινή του (06/04) ήττα από τον Αργεντίνο Φρανσίσκο Τσερούντολο με 7-5 και 6-4 στον 1ο μόλις γύρο του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο προκάλεσε «βουτιά» στη θέση του Έλληνα τενίστα στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος το 2021 είχε βρεθεί μέχρι και στο No.3 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά από αυτή την ήττα θα ξεπεράσει την 60η θέση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς έπεσε 17 θέσεις στην κατάταξη και θα βρεθεί από την 48η θέση στο No. 65 παγκοσμίως, θέση που είχε τον Απρίλιο του 2018.