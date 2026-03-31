Ο Τζιάνι Ινφαντίνο είδε από κοντά τη νίκη του Ιράν επί της Κόστα Ρίκα (5-0) σε φιλικό στην Αττάλεια, ενώ παραμένει αβέβαιη η συμμετοχή της χώρας στο Μουντιάλ 2026, εξαιτίας του πολέμου.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος που η ιρανική εθνική ομάδα κάνει προπονητικό καμπ. Έχουμε μόνο ένα σχέδιο για αυτή την ομάδα. Το Ιράν έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο και θα παίξει στο τουρνουά», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ. «Προσωπικά, θα κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω πως όλα είναι εντάξει», πρόσθεσε.

Μιλώντας στα μέλη της ιρανικής ομάδας, τους δήλωσε την υποστήριξή του, αλλά απέφυγε να αναφερθεί στον πόλεμο, λέγοντας ότι δεν ασχολείται με την πολιτική. «Από τώρα, έως το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω την ιρανική εθνική ομάδα», είπε ο Ινφαντίνο. «Αν θέλετε να διοργανώσετε προπονητικό καμπ, ή υπάρχει κάποιο ζήτημα σχετικά με τις δραστηριότητες εκτός συνόρων, ό,τι κι αν είναι, θα βοηθήσω. Ό,τι θέλετε, σας παρακαλώ παραμείνετε σε επαφή. Είμαι στις υπηρεσίες σας και θα βοηθήσω με ό,τι χρειαστείτε», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την άποψη ότι δεν θα ήταν σωστό να συμμετάσχει το Ιράν στο Μουντιάλ, «για τη ζωή και την ασφάλειά τους». Όλα τα ματς του Ιράν στη φάση των ομίλων είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν επί αμερικανικού εδάφους, δύο στο Λος Άντζελες και ένα στο Σιάτλ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το υπουργείο Αθλητισμού του Ιράν απαγόρευσε σε ομάδες- εθνικές και συλλόγους- να ταξιδεύουν σε χώρες που θεωρεί εχθρικές, μέχρι νεοτέρας. Στο μεταξύ, η ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανέφερε πρόσφατα ότι είναι σε συζητήσεις με τη FIFA, προκειμένου τα ματς της εθνικής ομάδας για το Μουντιάλ να γίνουν στο Μεξικό και όχι στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η παγκόσμια ομοσπονδία επιμένει πως ανυπομονεί όλες οι συμμετέχουσες ομάδες «να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα» της διοργάνωσης που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες του Reuters