Ο Παναθηναϊκός πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας και «κλείδωσε» τη συμμετοχή του στην ενδιάμεση φάση του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε και παρόλο που έμεινε πίσω στο σκορ, έβγαλε αντίδραση και έφυγε από την παγωμένη Βουδαπέστη με τον βαθμό της ισοπαλίας με σκορ 1-1.

Η Φερεντσβάρος προηγήθηκε στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης με πέναλτι του Γιουσούφ, ύστερα από χέρι του Πάλμερ-Μπράουν.

Ο Παναθηναϊκός πίεσε και στο 86' ισοφάρισε με υπέροχο σουτ του Ζαρουρί στα όρια της μεγάλης περιοχής, μη αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στον Γκροφ.

Το «τριφύλλι» είχε στο πλευρό του 1.300 φιλάθλους του στη Ferencvaros Arena, οι οποίοι έδωσαν βροντερό παρόν.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο ΟΑΚΑ την Ρόμα στις 29/01 για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ενδεκάδες:

Φερεντσβάρος: Γκροφ,Σισέ,Ράιμεκερς,Σάλαϊ (Μάνταραζ 87΄),Μακρέκις,Ρομαό,Καντού,Κανιτσόφσκι,Λιβάϊ (Ότβος 73΄),Ζαχαρίασεν,Γιουσούφ

Παναθηναϊκός:Λαφόντ,Κυριακόπουλος (Πάντοβιτς 85΄),Καλάμπρια,Ίγκνασον,Τουμπά,Πάλμερ-Μπράουν (Κώτσιρας 74΄),Πελίστρι,Σάντσεζ (Ζαρουρί 74'),Τσιριβέγια,Μπακασέτας,Σφιντέρσκι (Ταμπόρδα 90')