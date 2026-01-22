Ο ΠΑΟΚ έσπασε το αήττητο της Μπέτις στο Europa League.

Με νίκη επί της Μπέτις στην Τούμπα (2-0) ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» το «εισιτήριο» για τα playoffs του Europa League.

Στην έβδομη αγωνιστική της League Phase, οι Θεσσαλονικείς υποχρέωσαν την αντίπαλό τους στην πρώτη της ήττα στο Europa League, πραγματοποιώντας εξαιρετικό παιχνίδι.

Η είσοδος του Κωνσταντέλια στο ματς, στο 54ο λεπτό, αποτέλεσε «κλειδί», αφού ακολούθησαν τα δύο γκολ, που έδωσαν στον ΠΑΟΚ τη νίκη. Οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν τους 12 βαθμούς.

Ο Ζίβκοβιτς με κεφαλιά, έπειτα από γύρισμα του Γιακουμάκη, άνοιξε το σκορ για τον «δικέφαλο του βορρά», στο 67ο λεπτό. Στο 88ο ο Γιακουμάκης εκτέλεσε πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και «έγραψε» το τελικό 2-0.

Πριν από την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία. Στην Τούμπα αναρτήθηκε πανό που ανέφερε: «Αδαμούθ - Τέμπη, διαφορετικό μέρος, ίδια τραγωδία».

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (88΄ Καμαρά), Μεϊτέ, Πέλκας (54΄ Κωνσταντέλιας), Ζίβκοβιτς, Τάισον (83΄ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (88΄ Μύθου).

Ρεάλ Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεζ, Ροντρίγκεζ, Αλτιμίρα (62΄ Ρόκα), Φορνάλς (62΄ Λο Σέλσο/68΄ Πέρεζ), Ντεοέσα, Γκαρσία (68΄ Μοράντε), Ρουιμπάλ (54΄ Εζαλζούλι), Άβιλα.

Φωτογραφία: EUROKINISSI