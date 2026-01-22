Πλήρωσε την αστοχία του στο τέταρτο δεκάλεπτο το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με σκορ 75-71 από την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν μπόρεσε να βάλει τα κρίσιμα σουτ στην τέταρτη περίοδο, με τους Τζεριαν Γκραντ και Κώστα Σλούκα να χάνουν δύο ελεύθερα τρίποντα στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς με το σκορ στο 73-71.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν ο Ίφε Λούντμπεργκ (16πόντοι) και ο Ταμίρ Μπλατ (15πόντοι, 3 ασίστ), ενώ για τον Παναθηναϊκό οι Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Τι Τζέι Σορτς πρωταγωνίστησαν στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός έριξε το ρεκόρ του σε 14-10, με το επόμενό του παιχνίδι να είναι απέναντι στη Βιλερμπάν στις 30 Γενάρη.