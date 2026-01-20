Την Παρασκευή η εθνική πόλο ανδρών διεκδικεί το «εισιτήριο» για τον τελικό.

Απέναντι στην Ουγγαρία θα βρεθεί η εθνική ομάδα πόλο ανδρών στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είχε ήδη εξασφαλίσει από χθες το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά, μετά την εμφατική νίκη επί της Ιταλίας και σήμερα έμαθε τον αντίπαλό του στο ματς που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (23/1).

Οι Μαγυάροι επικράτησαν της πρωταθλήτριας Ευρώπης και κόσμου Ισπανίας σε ένα ματς θρίλερ. Οι Ισπανοί ισοφάρισαν σε 11-11 στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας και το ματς πήγε στα πέναλτι και με 4-3 οι Ούγγροι πήραν την πρόκριση.

Πριν από τον ημιτελικό της Παρασκευής, η εθνική ομάδα έχει ένα ακόμα ματς αύριο, Τετάρτη, κόντρα στη Ρουμανία (21:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ). Η αναμέτρηση έχει τυπικό χαρακτήρα, αφού το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση και την πρωτιά στον όμιλο, έχοντας πετύχει το «5 στα 5».