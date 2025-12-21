Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα (21/12) η 15η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ έχει εντός έδρας υποχρεώσεις και υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, με νωπές τις μνήμες από τη θριαμβευτική πρόκριση στους «16» του UEFA Conference League μετά το 3-2 επί της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και έχοντας... στην πλάτη της 11 νίκες στα 12 τελευταία ματς, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ με στόχο τη νίκη, προκειμένου να αξιοποιήσει την «γκέλα» του Ολυμπιακού με την Κηφισιά (1-1) και να «σκαρφαλώσει» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Κρητικοί επέστρεψαν, μετά από δυο σερί ήττες, στις επιτυχίες χάρη στο 3-0 επί του ουραγού Πανσερραϊκού, αλλά προ ημερών γνώρισαν την ήττα στο ίδιο γήπεδο από την Ένωση με 2-0 για το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η σέντρα θα προβληθεί από το CS1HD και είναι προγραμματισμένη για τις 21.00.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής της Super League και η βαθμολογία:

