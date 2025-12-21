Η ΑΕΚ έχει εντός έδρας υποχρεώσεις και υποδέχεται τον ΟΦΗ.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια, με νωπές τις μνήμες από τη θριαμβευτική πρόκριση στους «16» του UEFA Conference League μετά το 3-2 επί της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και έχοντας... στην πλάτη της 11 νίκες στα 12 τελευταία ματς, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ με στόχο τη νίκη, προκειμένου να αξιοποιήσει την «γκέλα» του Ολυμπιακού με την Κηφισιά (1-1) και να «σκαρφαλώσει» στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι Κρητικοί επέστρεψαν, μετά από δυο σερί ήττες, στις επιτυχίες χάρη στο 3-0 επί του ουραγού Πανσερραϊκού, αλλά προ ημερών γνώρισαν την ήττα στο ίδιο γήπεδο από την Ένωση με 2-0 για το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η σέντρα θα προβληθεί από το CS1HD και είναι προγραμματισμένη για τις 21.00.
Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής της Super League και η βαθμολογία:
- Αστέρας Τρίπολης - Άρης 0-1
- Βόλος - Παναιτωλικός 1-0
- Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1
- ΑΕΛ - Ατρόμητος 21/12, 17:30
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 21/12, 19:30
- ΑΕΚ - ΟΦΗ 21/12, 21:00
- Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 22/12, 18:00