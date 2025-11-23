Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει, θεωρητικά, εύκολο έργο.

Για την 5η αγωνιστική του UEFA Europa League, την Πέμπτη (27/11) έχουν υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει, θεωρητικά, εύκολο έργο καθώς περιμένει στην Τούμπα, κατά σειρά, τις Κηφισιά και Μπραν (19:45).

Ο αθηναϊκός σύλλογος ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολλές απουσίες και τον Σεμπάστιαν Λέτο να βλέπει το ματς από τις κερκίδες λόγω τιμωρίας.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και θα μεταδοθεί από το NS PRIME.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός

20:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - Ατρόμητος

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

17:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - ΑΕ Κηφισιά

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ - Άρης

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025