Για την 5η αγωνιστική του UEFA Europa League, την Πέμπτη (27/11) έχουν υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει, θεωρητικά, εύκολο έργο καθώς περιμένει στην Τούμπα, κατά σειρά, τις Κηφισιά και Μπραν (19:45).
Ο αθηναϊκός σύλλογος ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολλές απουσίες και τον Σεμπάστιαν Λέτο να βλέπει το ματς από τις κερκίδες λόγω τιμωρίας.
Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και θα μεταδοθεί από το NS PRIME.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
- 19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός
- 20:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - Ατρόμητος
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
- 17:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός
- 19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - ΑΕ Κηφισιά
- 21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ - Άρης
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
- 18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ - Λεβαδειακός
- 20:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ - ΟΦΗ