Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Τέρμα το (εθνικό) διάλειμμα, τα (συλλογικά) κεφάλια μέσα από τώρα μέχρι και τα τέλη Μαρτίου, όταν και θα διεξαχθούν τα μπαράζ από τα οποία θα προκύψουν τα εναπομείναντα έξι εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου καλοκαιριού σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.



Η δράση σε συλλογικό επίπεδο επιστρέφει με μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρη (Κυριακή 23/11, 21:00), με τον Μανόλο Χιμένεθ να αντιμετωπίζει για πρώτη φορά την ομάδα που το 2018 οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος (έχει πάρει μαζί της και ένα Κύπελλο) και στον πάγκο της οποίας έχει καθίσει σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους!



Εκτός από το ντέρμπι των Κιτρίνων για την ελληνική Super League, στο Σαββατοκύριακο ξεχωρίζουν δύο κλασικές αναμετρήσεις που συνταράσσουν πάντα το Λονδίνο και το Μιλάνο: Η μονομαχία Άρσεναλ – Τότεναμ (23/11, 18:30) και το derby della Madonnina Ίντερ – Μίλαν (23/11, 21:45).



Η Interwetten.gr… ντερμπάρει με απόδοση 34.65, η οποία προκύπτει από τρία Bet Builder με συνολικά έξι επιλογές από τα σούπερ ντέρμπι σε ΑγιαΣοφιά, «Emirates Stadium» και «Τζουσέπε Μεάτσα».



Έχουμε και λέμε: Στο ΑΕΚ – Άρης να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να βρει δίχτυα ο Λούκα Γιόβιτς, στο Άρσεναλ – Τότεναμ να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά και να σκοράρει ο Βίκτορ Γκιόκερες και στο Ίντερ – Μίλαν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να πετύχει γκολ ο Λαουτάρο Μαρτίνες.



Το Σαββατοκύριακο, βεβαίως, περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις, οι οποίες αποτελούν το καλύτερο δυνατό «ζέσταμα» ενόψει της επιστροφής σε Champions League, Europa League και Conference League, για μια πολύ κρίσιμη αγωνιστική στις μάχες των League Phase στις τρεις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.



Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει μετά από δυόμισι χρόνια στο «Καμπ Νόου» υποδεχόμενη την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε (Σάββατο 22/11, 17:15), η φιλόδοξη Νιουκάστλ φιλοξενεί την Μάντσεστερ Σίτι (22/11, 19:30), ενώ ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του Πανσερραϊκού (23/11, 17:00).



