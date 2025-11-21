Σημαντική ημέρα για τον ΠΑΟΚ, καθώς εγκρίθηκε από την ΕΕΑ η μεταβίβαση των μετοχών της ασπρόμαυρης ΚΑΕ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Η ΕΕΑ άναψε το πράσινο φως στον Αριστοτέλη Μυστακίδη και στον φάκελο που κατέθεσε, ανοίγοντας τυπικά τον δρόμο για να αποτελέσει ο ίδιος τον νέο μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη, το μόνο που απομένει είναι η ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας μεταβίβασης των μετοχών που θα γίνει μέσω ΑΜΚ.

Ο Μυστακίδης θα αναλάβει το 60,81% των μετοχών που μεταβιβάζεται στην κατοχή του και το οποίο μέχρι σήμερα ανήκε στους Θανάση Χατζόπουλο (31,61%), Βαγγέλη Γαλατσόπουλο (23,77%) και Ηλία Βιολίδη (5,43%).

Με την καταχώριση και τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο έλεγχος της ΚΑΕ θα περάσει πλέον στην εταιρεία «ALPHA SPORTS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ στο διοικητικό επίπεδο, με τον Έλληνα επιχειρηματία να αναλαμβάνει πλέον επίσημα τον ρόλο του βασικού χρηματοδότη και του ανθρώπου που θα καθορίσει τη στρατηγική και τη λειτουργία της ομάδας τα επόμενα χρόνια.