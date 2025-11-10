Στις αρχές του 2026 θα ανακοινωθεί ο αποκλεισμός των τρανς αθλητριών, σύμφωνα με τους Times.

Η ΔΟΕ ετοιμάζεται να ανακοινώσει τον αποκλεισμό των τρανς αθλητριών από την κατηγορία των γυναικών στις αρχές του 2026, σύμφωνα με τους Times. Μία εξέλιξη που σίγουρα θα ικανοποιήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, που εδώ και μήνες έχει πάρει ανάλογη απόφαση στις ΗΠΑ.

Πληροφορίες για τα σχέδια της ΔΟΕ μεταδίδουν τόσο το ΒΒC- που αναφέρει ότι πιθανόν ο αποκλεισμός να ανακοινωθεί το 2026- όσο και το Sky News, το οποίο κάνει λόγο για ένα βήμα πιο κοντά στην καθολική απαγόρευση για τις τρανς αθλήτριες.

Έως τώρα, η οδηγία της ΔΟΕ ήταν πως οι τρανς αθλήτριες μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αγώνες γυναικών, εάν είχαν μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης, αλλά άφηνε την τελική απόφαση στις παγκόσμιες ομοσπονδίες. Τώρα αυτό αναμένεται να αλλάξει υπό τη νέα πρόεδρο, Κίρστι Κόβεντρι, η οποία είχε υποσχεθεί να «προστατεύσει» την κατηγορία των γυναικών. Υπενθυμίζεται ότι η Νεοζηλανδή αρσιβαρίστρια Λόρελ Χάμπαρντ ήταν η πρώτη ανοιχτά τρανς αθλήτρια που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς αγώνες, στο Τόκιο το 2021.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η διευθύντρια της ΔΟΕ για επιστημονικά και ιατρικά ζητήματα, δρ. Τζέιν Θόρντον, έκανε παρουσίαση στα μέλη της Επιτροπής, στη Λωζάνη. Τους ενημέρωσε για τα αρχικά ευρήματα μιας επιστημονικής αναθεώρησης για ζητήματα που αφορούν τις τρανς γυναίκες και τις αθλήτριες με διαφοροποίηση της ανάπτυξης φύλου (DSD).

Πηγές των Times αναφέρουν πως η Θόρντον ανέφερε στην παρουσίαση ότι επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι τρανς αθλήτριες έχουν «σωματικά πλεονεκτήματα», ακόμα κι αν έχουν ακολουθήσει θεραπεία για τη μείωση του επιπέδου τεστοστερόνης.

«Ήταν μία πολύ επιστημονική, με βάση στοιχεία, χωρίς συναίσθημα παρουσίαση», ανέφερε η μία πηγή. «Παρουσίασε με σαφήνεια τα στοιχεία», συμπλήρωσε. Άλλο άτομο από τη ΔΟΕ ανέφερε ότι υπήρξαν εξαιρετικά θετικά σχόλια των μελών για την παρουσίαση.

Σύμφωνα με τους Times, η ΔΟΕ είναι πιθανό να ανακοινώσει η νέα πολιτική της στις αρχές του 2026. Πιθανότατα πριν τη σύνοδό της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Μιλάνο- Κορτίνα, στις αρχές Φεβρουαρίου. Απομένει να γίνει κάποια δουλειά για να διασφαλιστεί ότι η νέα πολιτική είναι νομικά αδιάσειστη, σημειώνει το δημοσίευμα.

Η πίεση του Τραμπ

Για αυτό το ζήτημα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις. Τον περασμένο Φεβρουάριο υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο απαγορεύει σε τρανς αθλήτριες να συμμετέχουν σε αγώνες γυναικών.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι αυτό θα ισχύσει και για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, ενώ διεμήνυσε ότι θα αρνηθεί τη βίζα σε τρανς αθλήτριες που θα προσπαθήσουν να πάνε στις ΗΠΑ προκειμένου να αγωνιστούν.

«Τελείωσε ο πόλεμος στον γυναικείο αθλητισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά υπογράφοντας το διάταγμα, συμπληρώνοντας ότι στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες η κυβέρνησή του δεν πρόκειται να καθίσει άπραγη και να βλέπει «άνδρες να νικούν γυναίκες αθλήτριες».

{https://www.youtube.com/watch?v=ud79kRV8Rms}

Από τα «πιστοποιητικά θηλυκότητας» στα τεστ καθορισμού βιολογικού φύλου

Από τα πρώτα πράγματα που έκανε η Κρίστι Κόβεντρι όταν διαδέχθηκε τον Τόμας Μπαχ στην προεδρία της ΔΟΕ, τον Ιούνιο, ήταν να δημιουργήσει μία ομάδα εργασίας για την «προστασία του γυναικείου αθλητισμού». Παράλληλα δήλωνε ότι αυτό πρέπει να γίνει με επιστημονική προσέγγιση και τη συμμετοχή των παγκόσμιων ομοσπονδιών.

Μετά τα δημοσιεύματα για τον σχεδιαζόμενο αποκλεισμό των τρανς αθλητριών, η ΔΟΕ επιβεβαίωσε ότι έγινε ενημέρωση των μελών την προηγούμενη εβδομάδα. «Η ομάδα εργασίας συνεχίζει τις συζητήσεις επί αυτού του ζητήματος και δεν έχουν ληφθεί ακόμα αποφάσεις», ανέφερε ακόμα.

Στην ενημέρωση, σύμφωνα με το Sky News έγινε αναφορά και στο πώς θα μπορούσε να λειτουργεί το τεστ καθορισμού βιολογικού φύλου. Σε ορισμένα αθλήματα- ανάμεσά τους ο στίβος και η κολύμβηση- ήδη έχει απαγορευθεί να συμμετέχουν στα αγωνίσματα γυναικών οι τρανς αθλήτριες που έκαναν φυλομετάβαση μετά την εφηβεία.

Επίσης, οι παγκόσμιες ομοσπονδίες του στίβου και της πυγμαχίας έχουν κάνει υποχρεωτικό για τις αθλήτριες το τεστ καθορισμού βιολογικού φύλου.

Στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1968, στο Μεξικό, η ΔΟΕ είχε εισάγει τα «πιστοποιητικά θηλυκότητας», τα οποία όμως κρίθηκαν αντιεπιστημονικά και ανήθικα και εγκαταλείφθηκαν πριν από τη διοργάνωση του 2000 στο Σίδνεϊ. Στο παρελθόν η ΔΟΕ είχε χαρακτηρίσει «κακή ιδέα» την επιστροφή στα τεστ φύλου.