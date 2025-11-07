«Μία από τις τρεις καλύτερες κλειστές αρένες που έχω παίξει», είπε ο Τζόκοβιτς για το Telekom Center Athens.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πέρασε με άνεση στον τελικό του Hellenic Championship, επικρατώντας του Γιάνικ Χάνφμαν με 6-3, 6-4, στο ΟΑΚΑ.

Ο Σέρβος χρειάστηκε μόλις 79 λεπτά για να πάρει το «εισιτήριο» του αυριανού τελικού (8/11, 17:00), στον οποίο θα διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο του τουρνουά της Αθήνας. Αντίπαλός του θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης Σεμπ Κόρντα - Λορέντζο Μουζέτι.

«Σας ευχαριστώ που γεμίσατε ξανά αυτό το καταπληκτικό στάδιο», είπε ο Τζόκοβιτς στον κόσμο που βρισκόταν στις κερκίδες, ανάμεσά τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εργκίν Αταμάν.

«Είναι ο τρίτος μου αγώνας στο κεντρικό γήπεδο, αλλά κάθε φορά που βγαίνω έξω είμαι έκπληκτος. Έχω παίξει σε μερικά από τα πιο όμορφα κλειστά γήπεδα στον κόσμο, αλλά μπορώ σίγουρα να πω ότι αυτό είναι ένα από τα τρία κορυφαία που έχω παίξει ποτέ», συμπλήρωσε ο Σέρβος για το Telekom Center Athens και συμπλήρωσε ότι στον ημιτελικό έπαιξε το καλύτερο τένις του σε αυτό το τουρνουά.

Μητσοτάκης και Αταμάν στον ημιτελικό του Τζόκοβιτς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν σήμερα στο Telekom Center Athens, προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Γιάνικ Χάνφμαν.

Στον ημιτελικό υπήρχε και «πράσινη» κερκίδα. Γιατί τον αγώνα παρακολούθησαν τόσο ο Εργκίν Αταμάν, όσο και οι Τι Τζέι Σορτς, Αλέξανδρος Σαμοντούρβ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

