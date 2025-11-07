Στους επτά βαθμούς έφτασε ο ΠΑΟΚ.

Σαρωτικός ήταν ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις, φτάνοντας στη νίκη με 4-0 στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Οι Ελβετοί έπαιζαν με 10 παίκτες από το 6ο λεπτό, κάτι που διευκόλυνε το έργο του «δικεφάλου του βορρά», όπως αναγνώρισε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το ματς.

Με τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Europa League, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους επτά βαθμούς και έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν το σκορ στο 55ο λεπτό, με σουτ του Μπιάνκο από το ύψος του πέναλτι. Στο 65ο ο Γιακουμάκης έκανε το 2-0 με κοντινή προβολή. Στο 72ο πήρε τον «λόγο» ο Κωνσταντέλιας και ο Μπάμπα έκανε το τελικό 4-0, πλασάροντας σε κενή εστία.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (65’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (62’ Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας (79’ Πέλκας), Τάισον (79’ Ιβανούσετς), Γιακουμάκης (79’ Τσάλοφ).

Γιουνγκ Μπόις (Χεράρδο Σεοάνε): Κέλερ, Χατζάμ, Ζουκρού, Λάουπερ, Γιάνκο (89’ Άντριους), Ραβέλοσον, Φάσναχτ (74’ Κόλεϊ), Σάντσες (66’ Πεκ), Γκίγκοβιτς, Βιρτζίνιους (46’ Μοντέιρο), Κόρντοβα (74’ Μπεντιά).