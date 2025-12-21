Ο ΠΑΟΚ μετρά φέτος 4/5 νίκες στα ντέρμπι, επικρατώντας απέναντι σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη και Παναθηναϊκό, επέστρεψε στις νίκες στην Stoiximan Super League και ανέβηκε στο -1 από τους ερυθρόλευκους.

Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια στον Παναθηναϊκό, επικράτησαν με 2-0 για τη 15η αγωνιστική και επέστρεψαν στις νίκες στην Stoiximan Super League πλησιάζοντας ξανά στην κορυφή.

Ο Δικέφαλος του Βορρά άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη στο 39′, με τον Κωνσταντέλια να πλασάρει από κοντά και την μπάλα να κοντράρει στον Πάλμερ-Μπράουν έπειτα από όμορφο κάθετο πέρασμα του Τάισον.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου διπλασίασε το προβάδισμά της στο 53′, με τον Ανέστη Μύθου να ανοίγει λογαριασμό στην Stoiximan Super League με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Ζίβκοβιτς από αριστερά.

Το ματς

Δυνατά μπήκαν στο ματς οι δύο ομάδες με στόχο να επιβάλλουν νωρίς την κυριαρχία τους. Ο Δικέφαλος επιχείρησε να βρεθεί στην περιοχή του Παναθηναϊκού από αριστερά, από τις κόντρες ο Ζίβκοβιτς δοκίμασε ένα σουτ, το οποίο ήταν αδύναμο και δεν ανησύχησε τον Κότσαρη στα πρώτα δευτερόλεπτα.

Στο 5′ ο Μύθου πέρασε ωραία για τον Κωνσταντέλια από δεξιά, εκείνος γύρισε προς το πέναλτι με τους αμυνόμενους να απομακρύνουν, η μπάλα έπεσε στον Μεϊτέ που σούταρε στην κίνηση με το δεξί λίγο έξω από την περιοχή, με την μπάλανα περνάει άουτ.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 1-0 στο 9′, με το δοκάρι να τον σταματά. Ο Τάισον από αριστερά πέρασε την μπάλα προς τη μικρή περιοχή του Παναθηναϊκού, και η μπάλα από τις κόντρες έφτασε στον Οζντόεβ που έπιασε ένα δυνατό δεξί σουτ στην κίνηση εντός περιοχής, το οποίο τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Κότσαρη. Στη συνέχεια της φάσης ο Μεϊτέ σούταρε με το δεξί εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο 22′ ο Τάισον πέταξε για τον Κωνσταντέλια στα αριστερά, ο οποίος άλλαξε το παιχνίδι για τον Ζίβκοβιτς, εκείνος έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και ο Μύθου πήρε την κεφαλιά, με τον Κότσαρη να μπλοκάρει.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Τάισον έκανε την κίνηση από αριστερά, έφερε την μπάλα στο δεξί και πλάσαρε από το ύψος της περιοχής, με τον Κότσαρη να μπλοκάρει. Οι μπούκες από Τάισον, Ντέλια και Ζίβκοβιτς αναστάτωναν συνεχώς την άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά τα γυρίσματα δεν είχαν βρει αποδέκτη, εκτός από τη φάση με το δοκάρι του Οζντόεφ.

O ΠΑΟΚ άνοιξε τελικά το σκορ στο 39′ με τον Κωνσταντέλια. Ο Τάισον άφησε πίσω του τον Σιώπη και πέρασε από αριστερά στην περιοχή για τον νεαρό μεσοεπιθετικό, ο οποίος τσίμπησε την μπάλα με το δεξί, η μπάλα κόντραρε στον Πάλμερ-Μπράουν και πέρασε πάνω από τον Κότσαρη καταλήγοντας στα δίχτυα.

Αμέσως μετά τη σέντρα, ο Παναθηναϊκός άγγιξε το γκολ. Ο Σβιντέρσκι κατέβασε με το στήθος μπροστά στον Κεντζιόρα και εκτέλεσε με το αριστερό, με την μπάλα να περνά δίπλα από την εστία του ΠΑΟΚ.

Στο 47′ και έπειτα από κάθετη μπαλιά του Τσιριβέγια, ο Σβιντέρσκι επιχείρησε να φτάσει πρώτος στην μπάλα και με προβολή χτύπησε τον εξερχόμενο Παβλένκα, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή αποχωρώντας με φορείο. Ο φορ του Παναθηναϊκού ζήτησε συγγνώμη για το μαρκάρισμά του, όμως ο κόσμος στην Τούμπα τον αποδοκίμασε.

Ο Κωνσταντέλιας “άδειασε” με προσποίηση τον Γεντβάι και βρήκε χώρο από αριστερά στην περιοχή, αλλά δεν εκτέλεσε μόνος του, έψαξε την πάσα και οι αμυνόμενοι παραχώρησαν κόρνερ στο 53′.

Από την εκτέλεση του κόρνερ ο ΠΑΟΚ βρήκε και το δεύτερο γκολ του με τον 18χρονο Ανέστη Μύθου να ανοίγει λογαριασμό στην Stoiximan Super League! Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε με το αριστερό το κόρνερ από αριστερά, ο νεαρός φορ πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής και έγραψε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ.

Ο γεννημένος στις 20 Μαΐου του 2007 Μύθου έχει σκοράρει και στις τρεις διοργανώσεις που παίζει ο ΠΑΟΚ φέτος, μετρώντας 4 γκολ. Δύο στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και από ένα σε Europa League και Stoiximan Super League. Μάλιστα σκόραρε για δεύτερο σερί ματς αφού είχε βρει δίχτυα και στις 17 Δεκεμβρίου απέναντι στη Μαρκό.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Κωνσταντέλιας έκανε υπέροχη προσποίηση πάνω στον Πάλμερ-Μπράουν και σούταρε με το αριστερό από τα αριστερά της περιοχής, με τον Κότσαρη να διώχνει σε κόρνερ.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε την ωραία επέμβαση του Κότσαρη στην κεφαλιά του Μύθου, έπειτα από φάουλ του Ζίβκοβιτς από τα αριστερά στο 61′.

Ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 70′. Ο Κωνσταντέλιας προσπάθησε να σκάψει την μπάλα πάνω από τον Κότσαρη που απέκρουσε και στη συνέχεια ο Μύθου έστειλε την μπάλα πάνω στον Πάλμερ-Μπράουν με προβολή με το δεξί.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε με εξίσου μεγάλη ευκαιρία. Ο Τετέ με κεφαλιά βρήκε τον Μπακασέτα που σούταρε με το δεξί από πλεονεκτική θέση από δεξιά, αλλά το σουτ του ήταν άστοχο. Το σουτ του Μπακασέτα μετά το γλίστρημα του Βολιάκο ήταν η πρώτη ενέργεια του Παναθηναϊκού στην περιοχή του ΠΑΟΚ μετά από 25 λεπτά αγώνα στο 2ο ημίχρονο.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα (51′ Τσιφτσής), Κένι, Κετζιόρα, Βολιάκο (76′ Θυμιάνης), Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον (90′ Ιβανούσετς), Μύθου (76′ Τσάλοβ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Γέντβαϊ (77′ Κώτσιρας), Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης (66′ Τσέριν), Μπακασέτας, Ζαρουρί (76′ Τζούριτσιτς), Τετέ (89′ Ταμπόρδα), Σβιντέρσκι (66′ Πάντοβιτς).