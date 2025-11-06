Προκαταρκτική εξέταση για την καταγγελία περί στημένων αγώνων.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών κάνει προκαταρκτική έρευνα, μετά την καταγγελία του Ντάνιελ Σούντγκρεν για στημένα ματς στα περσινά πλέι- άουτ της Super League, στις αναμετρήσεις του Βόλου με τον Πανσερραϊκό.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί η καταγγελία του Σουηδού πρώην ποδοσφαιριστή του Βόλου και να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες σε βάρος εμπλεκόμενων προσώπων.

Αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας των Σερρών θα είναι η καταγγελία για την αναμέτρηση στην οποία γηπεδούχος ήταν ο Πανσερραϊκός. Για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό στάδιο, αρμοδιότητα έχει η Εισαγγελία του Βόλου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μιλώντας σε podcast στη Σουηδία, ο Σούντγκρεν κατήγγειλε ότι ήταν στημένα τα ματς μεταξύ Βόλου και Πανσερραϊκού, προκειμένου να υποβιβαστεί η Καλλιθέα. Οι δύο ομάδες που αφορά η καταγγελία ανακοίνωσαν ότι κινήθηκαν νομικά εναντίον του ποδοσφαιριστή, καταθέτοντας μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμηση.