Σημαντικό ματς δίνει αύριο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στη Σουηδία την Μάλμε.

Την Μάλμε αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στη Σουηδία για την 4η αγωνιστική της league phse του Europa League. Η σέντρα στο ματς είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3.

Το «τριφύλλι» μετρά δύο σερί ήττες από Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ, μετά το διπλό της πρώτης αγωνιστικής επί της Γιουνγκ Μπόιζ και θέλει οπωσδήποτε βαθμό ή βαθμούς αν θέλει να έχει βλέψεις για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η σουηδική ομάδα βρίσκεται στην 5η θέση στο πρωτάθλημα της χώρας της και την περασμένη αγωνιστική ήρθε ισόπαλη 1-1- με την Χάκεν στην έδρα της. Στο Europa League, η Μάλμε έχει έναν βαθμό σε τρία ματς.

Οι Σουηδοί ήρθαν 1-1 με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ την περασμένη αγωνιστική ενώ στις δύο πρώτες αγωνιστικές ηττήθηκαν από Βικτόρια Πλζεν και Λουντογκόρετς.