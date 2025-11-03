«Ιδανικές συνθήκες για τρέξιμο» την ημέρα του Μαραθωνίου της Αθήνας, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Ο καιρός θα είναι σύμμαχος των δρομέων την ερχόμενη Κυριακή, στον Μαραθώνιο της Αθήνας (9/11), σύμφωνα με τις πρώτες προγνώσεις, αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι την ημέρα που η «καρδιά» του δρομικού κινήματος θα χτυπά στην Αθήνα, θα επικρατεί «ήπιος φθινοπωρινός καιρός, ασθενείς άνεμοι και ιδανικές θερμοκρασίες για τρέξιμο, περίπου 15-18 βαθμοί Κελσίου τις πρωινές ώρες», αναφέρει σε ανάρτηση ο μετεωρολόγος του STAR.

Στις 9 Νοεμβρίου στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 8 έως 19 και τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλα τα αγωνίσματα του Μαραθωνίου της Αθήνας έχουν δηλώσει συμμετοχή 72.800 άνθρωποι από 126 χώρες. Από αυτούς, 24.000 θα τρέξουν στον μαραθώνιο, 27.000 στα 5 χλμ., 17.600 στα 10 χλμ., 2.400 στα 5 χλμ. Universities Night Run OPAP, 1.600 στον δρόμο 1.200 μ. COSMOTE TELEKOM για παιδιά και 200 στην ίδια απόσταση για τα Special Olympics.