Μπορεί και τώρα να ξεκινήσει ο διάλογος αν η κυβέρνηση είναι ειλικρινής και θέλει να δώσει λύσεις, τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

«Η κυβέρνηση θέλει να κάνουμε διάλογο χωρίς να κάνουμε διάλογο για να πει μετά ότι "εγώ μίλησα με τους αγρότες, αυτά είχα να πω, γεια σας"», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει το μήνυμα του πρωθυπουργού, ότι δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς, το χαρακτήρισε «διχαστικό», τονίζοντας: «Δεν έχει να κάνει με το αν θέλουν να δώσουν λύσεις. Τα προβλήματα τα γνωρίζουν, δεν έχουν δώσει λύσεις ακόμα και εκεί που λένε ότι δήθεν έχουν λύσεις. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος απλήρωτος, δεν μας λένε για αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Με διαρροές, με τηλέφωνα από εδώ και από εκεί, να τάζουν σε κάποιους δικούς τους, με όλα αυτά που γίνονται δεν νομίζω ότι βοηθάνε. Με δικογραφίες συνέχεια...».

«Αν η κυβέρνηση όντως θέλει να δώσει λύσεις ο διάλογος θα γίνει αλλά αυτό εξαρτάται από την κυβέρνηση, δεν εξαρτάται από εμάς. Η κυβέρνηση θα λύσει τα θέματα, το θέμα είναι θέλει να τα λύσει; Θέλει να κάνει ουσιαστικό διάλογο; Όχι», πρόσθεσε.

Για την υπόθεση του αγροτοσυνδικαλιστή των Μαλγάρων, Κώστα Ανεστίδη, σχολίασε: «Εγώ έχω πέσει σε έλεγχο τα προηγούμενα χρόνια, με παίρναν τηλέφωνο και με ενημερώνανε ότι είμαι σε έλεγχο, να πάμε να κοιτάξουμε τα χωράφια κ.λπ., το να μην ξέρω και να βλέπω το όνομά μου στην εφημερίδα ότι ελέγχομαι νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο κ. Ανεστίδης το έμαθε από την εφημερίδα πρώτα και μετά από δύο μέρες δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του. Κανείς δεν είπε όχι σε έλεγχο, κανείς, αλλά είναι δυνατόν να βλέπετε το όνομά σας στα πρωτοσέλιδα χωρίς να το ξέρετε;».

Ερωτηθείς αν θα κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους όλο το διάστημα των εορτών, είπε: «Η απόφαση που είχαμε πάρει στον Λευκώνα ήταν μέχρι την Παρασκευή, νομίζω ότι θα το δούμε πάλι. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο, θα δούμε πάλι το θέμα στην κατεύθυνση τού να διευκολύνουμε τους πολίτες».