Τον Αστέρα υποδέχεται ο Παναθηναϊκός σήμερα.

Ένας από τους εκπροσώπους της Ελλάδας στο Europa League, ο Παναθηναϊκός, δεν τα κατάφερε στο Ρότερνταμ, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τη Φέγενορντ.

Τώρα, στην ανατολή της θητείας του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης, που ακόμη αγνοεί το «τρίποντο», αφού και στο ντεμπούτο του Κρις Κόουλμαν απέτυχε να κερδίσει (2-2 με την Κηφισιά).

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 17:30 και θα προβληθεί από το CS1HD.

