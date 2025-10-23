Mια εναέρια ξενάγηση εκεί που γράφτηκε η ιστορία του Παναθηναϊκού.

Η ιστορία του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού είναι συνυφασμένη με το εμβληματικό προπονητικό κέντρο του συλλόγου στην Παιανία. Είναι ο χώρος που έγιναν οι «ζυμώσεις» και «μπήκε το νερό στο αυλάκι» για να ανδρωθούν οι παίκτες που έγραψαν μερικές από τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας των «πρασίνων». Εκεί χτίστηκαν ομάδες που κατέκτησαν τίτλους και σημάδεψαν την πορεία του συλλόγου στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το όραμα του Γιώργου Βαρδινογιάννη, γνωστού στους φίλους του Παναθηναϊκού ως «Καπετάνιου» αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον επαγγελματισμό και τη φιλοδοξία του συλλόγου. Εκεί προετοιμάστηκαν οι ομάδες που έφτασαν στις κορυφές της Ευρώπης, με αποκορύφωμα την πορεία του 1996 απέναντι στον Άγιαξ.

Το νέο video drone της ομάδας των UP Stories μας ξεναγεί στις υποδομές του προπονητηρίου της Παιανίας που συχνά συγκρινόταν με το διάσημο Μιλανέλο της Μίλαν, ένα από τα κορυφαία προπονητικά κέντρα της Ευρώπης. Εξοπλισμένο με όλα τα μέσα για την ολοκληρωμένη προπόνηση και αποκατάσταση των παικτών, συνέβαλε καθοριστικά στην οικοδόμηση των επιτυχιών του Παναθηναϊκού.

Σήμερα, το ιστορικό προπονητικό κέντρο ανήκει στην ΕΠΟ και αναμένεται σύντομα να φιλοξενήσει τις προπονήσεις των Εθνικών Ομάδων, διατηρώντας ζωντανό τον συμβολισμό και την ιστορική του αξία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μέσα από το drone video, οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν την ευκαιρία να δουν από ψηλά τους χώρους όπου γράφτηκαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Παναθηναϊκού.

