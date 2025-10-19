Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου διαχειρίστηκε ιδανικά το προβάδισμα, έκλεισε τους διαδρόμους και δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ καμία ουσιαστική ευκαιρία μέχρι το φινάλε.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι των «Δικεφάλων» απέναντι στην ΑΕΚ αφού, την Κυριακή (19/10), επικράτησε με 0-2 μέσα στην OPAP Arena, σε ένα ματς που έριξε την αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πέτυχε μια καθαρή και δίκαιη νίκη, παραμένοντας η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος (5-2-0) και μόνη πρώτη στη βαθμολογία με 17 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τόσο τον Ολυμπιακό όσο και την και ΑΕΚ που έχουν από 16 βαθμούς.

Επισημαίνεται ότι η νίκη των «ασπρόμαυρων» ήρθε ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικότητας και της πειθαρχίας της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά και των σοβαρών αμυντικών λαθών της ΑΕΚ.

Ο Μουκουντί ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής για την Ένωση – πρώτα χάρισε το δεύτερο γκολ στο Κωνσταντέλια στο 48’ ενώ, στη συνέχεια, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη στο 86’ για φάουλ πάνω στον Ντέσποντοφ, όντας τελευταίος παίκτης.

Έτσι, θα απουσιάσει από το επόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Ράχμαν είχε ανοίξει το σκορ στο 45’, δίνοντας το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ λίγο πριν από το ημίχρονο, σε μια στιγμή που «πάγωσε» το γήπεδο.

Το παιχνίδι

Το παιχνίδι άρχισε με μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ μόλις στο 4’.

Ο Ζίβκοβιτς έκλεψε τη μπάλα και έβγαλε τον Γιακουμάκη απέναντι από τον Στρακόσα, όμως το τελείωμά του ήταν αδύναμο και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μπλόκαρε. Η ΑΕΚ απάντησε στο 19’, με τον Βίντα να πιάνει επικίνδυνη κεφαλιά, αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε εντυπωσιακά. Στο 33’, ο Κοϊτά έχασε διπλή ευκαιρία, καθώς αρχικά το πλασέ του σταμάτησε ο Τσιφτσής και στη συνέχεια το δεύτερο σουτ του πέρασε άουτ.

Ένα λεπτό αργότερα, ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά με τον Γιακουμάκη, που επέλεξε να σουτάρει αντί να πασάρει στον Κωνσταντέλια, ο οποίος ήταν ολομόναχος στα αριστερά. Η μεγαλύτερη στιγμή για την ΑΕΚ ήρθε στο 36’ όταν, από κόρνερ του Μάριν, ο Γκρούγιτς σημάδεψε με κεφαλιά το οριζόντιο δοκάρι, χάνοντας μοναδική ευκαιρία για το 1-0. Στη συνέχεια, στο 45’, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα – ο Ζίβκοβιτς σέντραρε με ακρίβεια και ο Ράχμαν, εντελώς αμαρκάριστος, έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσα για το 0-1.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ βρήκε και δεύτερο γκολ. Στο 48’, ο Μουκουντί έκανε τραγικό λάθος, χάνοντας την μπάλα έξω από την περιοχή. Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε, πέρασε και τον Στρακόσα και πλάσαρε σε άδεια εστία για το 0-2. Από εκείνο το σημείο, η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει. Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές πριν από τη συμπλήρωση μιας ώρας, ρίχνοντας στο ματς τους Πιερό και Γιόβιτς, παίζοντας πλέον με 4-4-2. Ωστόσο, τίποτα δεν άλλαξε.

Η αποβολή του Μουκουντί στο 86’ απλώς επιβεβαίωσε το αδιέξοδο των «κιτρινόμαυρων», που υπέστησαν την πρώτη τους φετινή ήττα. Οι φίλοι της ΑΕΚ αποδοκίμασαν έντονα μετά τη λήξη, ενώ ο πάγκος του ΠΑΟΚ πανηγύρισε έξαλλα ένα εμφατικό διπλό που τον διατηρεί στην κορυφή και αήττητο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πήλιος, Μάριν (57′ Ελίασον), Γκρούγιτς (77′ Καλοσκάμης), Ζοάο Μάριο (56′ Πιερό), Κουτέσα (56′ Πινέδα), Κοϊτά (57′ Μάνταλος), Γιόβιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Κένι, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (71′ Καμαρά), Κωνσταντέλιας (77′ Πέλκας), Ζίβκοβιτς, Τάισον (71′ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης.

Δείτε ΕΔΩ τα highlights