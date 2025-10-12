Όσα είπε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, να δηλώνει μετά το τέλος της αναμέτρησης στην ΕΡΤ, πως: «Μια νίκη επί του Παναθηναϊκού πάντα μετράει».

Ο ίδιος τόνισε ακόμη, ότι: «Παίξαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και φαίνεται από τους αριθμούς. Δημιουργήσαμε πολλά ανοικτά σουτ, που αδικαιολόγητα δεν τα βάλαμε λόγω στρες.

Ήταν πέναλτι, μετά από κυκλοφορία την μπάλα. Έπρεπε να βάλουμε περισσότερα σουτ. Ήμασταν πιεσμένοι όπως είναι λογικό, αφού ήμασταν γηπεδούχοι και έχουμε πολλές απουσίες αυτή την περίοδο.

Βρήκαμε ρυθμό στην επίθεση από την άμυνα. Αυτή την εποχή δεν έχουμε σταθερότητα αμυντική. Έχουμε νέους παίκτες και υπάρχουν πολλές ασυνεννοησίες σε συνεργασίες επιθετικές του αντιπάλου. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε.

Με βάση την εικόνα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, που είχαμε δεχθεί 48 πόντους και είχαμε κάνει μόνο 7 φάουλ. Ήμασταν μόνο στην αντίδραση και όχι στη δράση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Περιμένουμε τους Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ, Έβανς πιθανότατα που οι απουσίες τους είναι κομβικές.

Το πρόβλημα του Φουρνιέ δεν είναι σημαντικό. Τον ενοχλεί μόνο μια συγκεκριμένη κίνηση. Περιμένουμε κι αυτόν και τον ΜακΚίσικ να είναι σε θέση να αγωνιστούν σε τουλάχιστον ένα από τα δύο ματς αυτή την εβδομάδα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddgj9xlp8pep?integrationId=40599y14juihe6ly}