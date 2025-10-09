Πριν από λίγο έφτασε στο στάδιο του Hampden η Εθνική για τον αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η Εθνική Ελλάδος αναμετράται σε λίγη ώρα με την Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η 11άδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς απόψε θα είναι οι Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Μασούρας, Τζόλης, Παυλίδης ενώ στο πάγκο κάθονται οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Γιαννούλης, Ρότα, Μιχαηλίδης, Κωνσταντέλιας, Δουβίκας, Μουζακίτης, Μάνταλος, Σιώπης, Καρέτσας, Ιωαννίδης.

Η άφιξη της Εθνικής στο Hampden

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το sport24, η Σκωτία «κατεβάινει» με τους: Γκαν, Χίκεϊ, Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, Μαγκίν, Ντόουκ, Άνταμς, Κρίστι.

Υπενθυμίζεται ότι η Δανία στην αναμέτρηση στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ανέκοψε την πορεία της Ελλάδας και βρίσκεται πλέον πρώτη στον 3ο όμιλο με 4 βαθμούς.

Τους ίδιους βαθμούς αλλά με ένα γκολ λιγότερο, 3-0 η Δανία έναντι 2-0, έχει η Σκωτία που είναι δεύτερη στον όμιλο ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί η Ελλάδα με 3 βαθμούς και 5-4 στα γκολ. Τελευταία στον 3ο όμιλο είναι η Λευκορωσία με 0 βαθμούς και 1-7 γκολ.

Η τρίτη θέση της Ελλάδας προέκυψε από την βαριά ήττα από τους Δανούς σε συνδυασμό με τη νίκη της Σκωτίας επί της Λευκορωσίας. Πλέον, η Ελλάδα αν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την πρώτη θέση, που της δίνει απευθείας συνέχεια στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, έχει δεύτερη ευκαιρία με τη 2η θέση, αναλόγως των αποτελεσμάτων που θα φέρει.

Οι αγώνες της Εθνικής

09/10/25 στις 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 στις 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 στις 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 στις 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα.