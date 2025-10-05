Το «τριφύλλι» άφησε πίσω του την ήττα με 2-1 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Τα καλά νέα συνεχίζονται για τον Παναθηναϊκό, μετά νίκη του στη Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν του Ατρόμητου με 1-0 στη Λεωφόρο για την 6η αγωνιστική χάρις στο τέρμα του Άνταμ Τσέριν στο 48′ με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τάσου Μπακασέτα.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι «πράσινοι», έφτασαν τους οκτώ πόντους και βρίσκονται στην 7η θέση της βαθμολογίας στο -8 από την κορυφή με ματς λιγότερο.

Από την άλλη οι Περιστεριώτες παρέμειναν για πέμπτη αναμέτρηση χωρίς νίκη, αφού έχουν να τη «γευτούν» από την πρεμιέρα και το 2-0 στην έδρα του Παναιτωλικού.

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο «Κλ. Βικελίδης» από τον Άρη (19/10, 19:30), ενώ ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον Λεβαδειακό (18/10, 19:30).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσιριβέγια(87′ Σιώπης), Ρενάτο(38′ Tσέριν), Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς(87′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι(80′ Γερεμέγεφ).

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Ούρονεν(52′ Παπαδόπουλος), Μουντές, Μουτουσάμι, Μίχορλ, Καραμάνης(63′ Τσιγγάρας), Μπακού, Τζοβάρας, Τσαντίλας(63′ Οζέγκοβιτς).