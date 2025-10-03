Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει το 2 στα 2 στη Euroleague.

Μετά τη νίκη επί της Μπάγερν στην πρεμιέρα, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague, από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ, με 103-96.

Το ματς ξεκίνησε… στραβά, με τους «πράσινους» να χάνουν με 11-0 και εξελίχθηκε ανάλογα, καθώς ήταν συνεχώς πίσω στο σκορ. Τα προβλήματα στα ριμπάουντ, στην άμυνα και η αστοχία από τα 6,75 (8/21) έφεραν την ήττα από τους Καταλανούς, που πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στη φετινή Euroleague.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 27 πόντους και 8 ριμπάουντ σημείωσε ρεκόρ καριέρας, ενώ ο Κώστας Σλούκας πέτυχε double-double με 18 πόντους και 11 ασίστ, αλλά αυτό δεν στάθηκε αρκετό για τον Παναθηναϊκό.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75, 96-103

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 4, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 7, Χολμς 3 (3 ριμπάουντ), Σλούκας 18 (2/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος,Γκραντ 10 (1/3 τρίποντα, 3 λάθη), Ναν 10 (4/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Ερναγκόμεθ 27 (6/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 11 (2/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 6

Μπαρτσελόνα (Πενιαρόγια): Πάντερ 13 (2/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Κέιλ 5 (1), Νόρις 5 (1/4 τρίποντα), Βέσελι 7 (5 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 3 (1), Σατοράνσκι (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερναγκόμεθ 13 (1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Λαπροβίτολα 15 (4/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 λάθη), Κλάιμπερν 23 (5/9 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Σενγκέλια 17 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πάρα 2