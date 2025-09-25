Το Champions League είναι η κορυφαία διοργάνωση της UEFA, αποφέροντας κάθε σεζόν δισεκατομμύρια ευρώ σε εμπορικά έσοδα. Ωστόσο, τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης έχουν κατακερματιστεί, με περίπου 100 διαφορετικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να αγοράζουν διάφορα πακέτα.

Η UEFA αναθεωρεί τη διαδικασία υποβολής προσφορών για τη μετάδοση των αγώνων του Champions League, εν μέρει λόγω του στόχου του διοικητικού οργάνου του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να ενισχύσει την ελκυστικότητά του σε παρόχους streaming όπως η Amazon.com και η Netflix, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι πλατφόρμες streaming θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσφορές για δικαιώματα σε πολλές αγορές ταυτόχρονα, σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου. Mέχρι σήμερα, υποβάλλονταν προσφορές, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ανάλογα με τα υπάρχοντα συμβόλαια, καθιστώντας περίπλοκη την υποβολή προσφορών σε ομάδες.

Η UEFA συζητά τώρα την πιθανότητα μακροπρόθεσμων συμβάσεων, υπογραμμίζει με το Bloomberg.

Στο τραπέζι βρίσκεται η ιδέα μιας παγκόσμιας προσφοράς, η οποία θα επέτρεπε, για πρώτη φορά, σε έναν μόνο πάροχο να μεταδώσει ένα παιχνίδι σε όλο τον κόσμο. Η UEFA τις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να δημοσιεύσει προσφορές για την περίοδο από το 2027 και μετά.

Θα ληφθεί υπόψη η εμβέλεια και η προωθητική υποστήριξη και όχι μόνο το οικονομικό σκέλος των προσφορών, πρόσθεσε η πηγή που επικαλείται το πρακτορείο.

Οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες είναι πιο ελκυστικές για την UEFA μετά την επιτυχία της συμφωνίας της στις ΗΠΑ. Το 2022, η Paramount συμφώνησε σε μια μακροπρόθεσμη συμφωνία ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τα δικαιώματα μετάδοσης των ποδοσφαιρικών αγώνων του Champions League στις ΗΠΑ έως το 2030.

Οι γίγαντες του streaming προσθέτουν όλο και περισσότερα σημαντικά αθλητικά γεγονότα στις προσφορές τους.

Το Netflix πρόσφατα συμφώνησε να μεταδώσει το Home Run Derby του Major League Baseball και φέτος θα μεταδώσει την Χριστουγεννιάτικη αγωνιστική του National Football League.

Προς το παρόν, οι πέντε κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές της UEFA διαθέτουν ένα μείγμα streamers και broadcasters. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του οργανισμού, η Γαλλία και η Ισπανία δεν χρησιμοποιούν streamers, με τα παιχνίδια να μεταδίδονται μέσω του Canal+ και της Telefonica SA, αντίστοιχα. Το 2022, η Amazon εξασφάλισε τριετή συμφωνία με την UEFA για τα δικαιώματα μετάδοσης ορισμένων αγώνων του Champions League στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η συμφωνία πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2027. Η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας απέκτησε επίσης ξεχωριστά δικαιώματα μετάδοσης αγώνων στη Γερμανία και την Ιταλία.

Οι ανδρικές διοργανώσεις συλλόγων της UEFA - Champions League, Europa League, Conference League και Super Cup - προβλέπεται να δημιουργήσουν τουλάχιστον 4,4 δισεκατομμύρια σε ακαθάριστα εμπορικά έσοδα κάθε σεζόν έως το 2027.

Το Champions League την περασμένη σεζόν αύξησε τις αγωνιστικές. Αυτή η αλλαγή είχε ως αποτέλεσμα αύξηση 18% στα έσοδα μετάδοσης στις έξι κορυφαίες αγορές του, σύμφωνα με έκθεση του παρόχου έρευνας Enders Analysis.

Με πληροφορίες από Bloomberg