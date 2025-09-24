Σήμερα μπαίνει στη μάχη του Europa League ο ΠΑΟΚ με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα θέλει να μπει νικηφόρα στο Europa League σήμερα με αντίπαλο την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η σέντρα για το κρίσιμο ματς του ΠΑΟΚ έχει οριστεί για τις 19:45 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 2.

Η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου θα στερηθεί των υπηρεσιών του Δημήτρη Πέλκα εξαιτίας της θλάσης που τον ταλαιπωρεί. Οι φιλοξενούμενοι έχουν και αυτοί μία απουσία, αυτή του βασικού επιθετικού τους Ίον Νικολαέσκου.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γερμανός διαιτητής Γιαμπλόνσκι. Στη θύρα 8 της Τούμπας θα βρίσκονται 200 φίλαθλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ.