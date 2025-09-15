Μόλις μία προσπάθεια χρειάστηκε ο Μίλτος Τεντόγλου για να περάσει στον τελικό του μήκους με άλμα στο 8,17.

Δεν είχε πρόβλημα ο Έλληνας πρωταθλητής Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό και με ένα... εύκολο 8.17 πέρασε «αέρα» στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Τόκυο της Ιαπωνίας.

Παρά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στην ποδοκνημική το τελευταίο διάστημα, ο Έλληνας άλτης αγωνίστηκε δεύτερος στην πρώτη σειρά και τσέκαρε πρώτος το εισιτήριο του για τον τελικό, αναμένοντας τους... αντιπάλους του.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς το όριο που χρειάζεται να πιάσουν είναι το 8.15μ.

Ο τελικός που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (17/9) στις 14:49 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.