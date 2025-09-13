Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα σήμερα

Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα του στη League Phase του UEFA Champions League, με αντίπαλο την Πάφο (17/9, 19:45 - «Γεώργιος Καραϊσκάκης»), ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Πειραιά τον Πανσερραϊκό.
Δύο στις δύο νίκες, αμφότερες με σκορ 2-0, για τον Ολυμπιακό, δύο στις δύο ήττες, χωρίς καν να σκοράρει, για τον Πανσερραϊκό, με τον Κριστιάνο Μπάτσι να βρίσκεται ήδη υπό πίεση.
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 και θα προβληθεί από το Cosmote Sport 1 HD.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
- 18:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός
- 20:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - Βόλος ΝΠΣ
- 20:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος - Άρης
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
- 18:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ
- 18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΑΕ Κηφισιά - Παναθηναϊκός
- 20:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός - ΑΕΚ
- 21:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», ΟΦΗ - ΠΑΟΚ