Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα σήμερα

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα σήμερα
Δύο στις δύο νίκες, αμφότερες με σκορ 2-0, για τον Ολυμπιακό, δύο στις δύο ήττες, χωρίς καν να σκοράρει, για τον Πανσερραϊκό.

Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα του στη League Phase του UEFA Champions League, με αντίπαλο την Πάφο (17/9, 19:45 - «Γεώργιος Καραϊσκάκης»), ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Πειραιά τον Πανσερραϊκό.

Δύο στις δύο νίκες, αμφότερες με σκορ 2-0, για τον Ολυμπιακό, δύο στις δύο ήττες, χωρίς καν να σκοράρει, για τον Πανσερραϊκό, με τον Κριστιάνο Μπάτσι να βρίσκεται ήδη υπό πίεση.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 και θα προβληθεί από το Cosmote Sport 1 HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

  • 18:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός
  • 20:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - Βόλος ΝΠΣ
  • 20:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος - Άρης

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

  • 18:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ
  • 18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΑΕ Κηφισιά - Παναθηναϊκός
  • 20:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός - ΑΕΚ
  • 21:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
